Bằng Kiều xin lỗi Quốc Thiên - Trung Quân sau khi "đặt lên bàn cân" cùng G-Drangon

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - "Anh tài" Bằng Kiều đăng bài xin lỗi khán giả và ca sĩ Quốc Thiên - Trung Quân sau dòng trạng thái so sánh về năng lực chuyên môn với G-Dragon.

Tối 10/11, "anh tài" Bằng Kiều bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái việc nhiều sao Việt đổ bộ concert của G-Dragon (diễn ra trong hai ngày 8-9/11 tại Hà Nội). Bằng Kiều cũng đặt vấn đề nếu nghệ sĩ Việt sang Hàn Quốc biểu diễn thì có được chào đón như vậy không.

Thế nhưng điều khiến netizen bức xúc, bàn tán xôn xao là khi Bằng Kiều "đặt lên bàn cân" giữa G-Dragon và ba nghệ sĩ quốc nội gồm Trung Quân - Quốc Thiên và chính anh. Nam ca sĩ viết: "Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt luôn".

578905896-4017058158546825-3717268198641335516-n.jpg

Quan điểm cá nhân mang tính phiến diện của Bằng Kiều nhận về loạt phản ứng trái chiều. Nhiều fan khẳng định G-Dragon là một ngôi sao quốc tế, tên tuổi được bảo chứng với loạt "siêu hit" phủ sóng toàn cầu và sở hữu lượng fan "khủng". Không chỉ là một ca sĩ, "thủ lĩnh" nhóm nhạc BIGBANG còn là một hiện tượng trong lĩnh vực thời trang, luôn dẫn đầu xu hướng và lăng-xê nhiều kiểu mẫu được fan hưởng ứng, tạo trend.

579009828-122139795668936185-7050070143580898619-n.jpg

Trong năm nay, G-Dragon gây chú ý khi mang chuỗi concert đến nhiều quốc gia và vé luôn trong tình trạng "cháy sạch". Tính riêng hai đêm nhạc tại Việt Nam, G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in HANOI đã chào đón gần một trăm ngàn khán giả, lập kỷ lục concert có quy mô lớn nhất tại Việt Nam của một nghệ sĩ solo K-Pop và xếp thứ hai trong cả hành trình trên toàn thế giới.

Fan còn thích thú hơn khi bắt gặp nhiều nghệ sĩ Việt như SOOBIN, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến... cũng hào hứng đi "đu idol". Chính vì vậy, netizen càng bất bình hơn khi Bằng Kiều khiến Quốc Thiên - Trung Quân vô tình bị liên lụy.

579301388-122139795386936185-4350806331030796674-n.jpg

Sau khi nhận về những phản hồi, Bằng Kiều đã xóa dòng trạng thái trên. Đến sáng 11/11, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả. Bằng Kiều cho biết khi viết bài đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Nhưng sau khi nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn từ netizen và nhận thấy cách diễn đạt chưa phù hợp, anh đã gỡ bài đăng.

"Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có" - giọng ca Dẫu Có Lỗi Lầm bày tỏ.

cover-55.jpg
1464.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Bằng Kiều #Quốc Thiên #Trung Quân #G-Dragon #sao Việt #xin lỗi

