SOOBIN ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân, hứa hẹn mở ra "kỷ nguyên mới" trong sự nghiệp

HHTO - Ngày 10/11, SOOBIN chính thức ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân và công bố chuỗi dự án sắp tới, hứa hẹn mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Ngày 10/11, SOOBIN chính thức giới thiệu MV Mục Hạ Vô Nhân, đánh dấu bước đi đột phá tiếp theo sau thành công của Trống Cơm. MV khéo léo đưa dòng nhạc Xẩm - loại hình dân ca đặc trưng của đồng bằng và trung du Bắc Bộ - kết hợp cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm chất truyền thống vừa bắt nhịp hơi thở thời đại.

SOOBIN kết hợp cùng Binz﻿ trong dự án âm nhạc mới ra mắt.

Nam ca sĩ "đánh liều" thử sức với loại hình dân ca đặc trưng hát Xẩm.

Nội dung MV kể câu chuyện dí dỏm, hài hước về hai chàng trai giả làm thầy bói, đi trêu ghẹo các cô gái trong làng. Tuy nhiên, sự tinh quái của họ nhanh chóng bị cả làng “dạy cho một bài học”, khéo léo gửi gắm thông điệp sâu sắc dưới lớp hài hước: “Ai ơi ăn ở cho lành”. Câu chuyện vừa dễ tiếp cận, vừa mang tính ẩn dụ, phản ánh triết lý sống dân gian Bắc Bộ, giúp người xem vừa giải trí vừa chiêm nghiệm giá trị văn hóa truyền thống.

Câu chuyện trong MV được kể một cách trào phúng, dí dỏm, mang bài học triết lí sâu sắc.

Điểm đặc sắc của MV còn nằm ở dàn “cameo” hùng hậu. Sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú - bố của SOOBIN, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy,... cùng các nghệ nhân nhạc cụ dân gian, không chỉ nâng tầm giá trị nghệ thuật mà còn tạo nên một bức tranh âm nhạc vừa mộc mạc, chân thực, vừa tinh tế và sinh động.

Phần hình họa ấn tượng và góc quay kĩ xảo trong MV ghi điểm cộng.

Khung cảnh làng quê Bắc Bộ được đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng (ANTIANTIART) cùng ê-kíp SS Label tái hiện tỉ mỉ, với những cảnh quay vừa mang hơi thở truyền thống vừa có chất hiện đại, khiến MV trở thành một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu văn hóa.

Dàn ê-kíp hùng hậu làm nên sản phẩm âm nhạc mới của SOOBIN.

Trước đó, Mục Hạ Vô Nhân đã được SOOBIN “nhá hàng” tại hai đêm diễn SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Day 1 & Day 2 tại Hà Nội và nhanh chóng tạo nên cơn sốt với hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ, minh chứng sức hút của dự án và sự quan tâm của khán giả đối với những sáng tạo âm nhạc mang bản sắc dân tộc.

Tiết mục từng được nam ca sĩ trình diễn trước đó trong Live Concert.

MV không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà còn là nỗ lực của SOOBIN và SS Label trong việc đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng đại chúng. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của nam ca sĩ, hướng tới việc kết nối các giá trị truyền thống với khán giả hiện đại, đồng thời tạo nền tảng cho những dự án cộng đồng như “Xẩm Đến Trường”, nơi SOOBIN trực tiếp tham gia workshop, giao lưu, đưa Xẩm đến với học sinh ba miền.

Thông qua MV, SOOBIN khéo léo thể hiện tinh thần “nghệ thuật vị văn hóa”, nơi mỗi chi tiết - từ nhạc cụ, cách phối khí,... đều hướng tới việc tôn vinh bản sắc Việt.

Cũng trong ngày 10/11, SOOBIN cùng SpaceSpeakers Label đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV và giới thiệu sự kiện cá nhân của SOOBINtrong thời gian tới. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, đồng thời mở ra một chương mới đầy triển vọng.

Buổi họp báo kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Sự kiện còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ, cùng cộng đồng người hâm mộ KINGDOM, tạo nên không khí ấm áp, sôi nổi và đầy năng lượng.

Đây cũng là dịp để SOOBIN nhìn lại hành trình 15 năm cống hiến cho nghệ thuật, từ Á quân Ngôi Sao Việt 2014 đến nghệ sĩ “all-rounder”, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt.