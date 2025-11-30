Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh xuống đường chạy vì đồng bào vùng lũ

Nguyễn Thắng

TPO - Sáng 30/11, hơn 2.000 người đã tham gia giải chạy “Thanh niên Bắc Ninh - Theo dấu chân người cộng sản” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Hàng nghìn bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh xuống đường chạy vì đồng bào vùng lũ. Video: Nguyễn Thắng
3.jpg
4.jpg
tp-1.jpg
Giải chạy không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, Ảnh: Nguyễn Thắng
tp-5.jpg
tp-2.jpg
Nhiều gia đình tham gia giải chạy.
tp-13.jpg
tp-9.jpg
tp-8.jpg
Giải chạy nhằm vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ và giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
tp-6.jpg
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát.
tp-7.jpg
Giải chạy là sân chơi để rèn luyện sức khỏe thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời là cơ hội tuyệt vời để kết nối, tập hợp đoàn viên thanh niên vào ngôi nhà chung của Đoàn - Hội.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Hơn 2000 người ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh, thành khác như Thái Nguyên, Lạng Sơn tham gia giải chạy.
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Vận động viên về đích.
tp-17.jpg
Trao huy chương cho vận động viên về đích. Ban tổ chức trao 40 giải cho nội dung chạy 5 km và 10 km.
tp-20.jpg
tp-18.jpg
tp-21.jpg
Vận động viên vui mừng nhận huy chương.
Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #chạy gây quỹ #đồng bào vùng lũ #giải chạy #Tỉnh Đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục