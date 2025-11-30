Bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh xuống đường chạy vì đồng bào vùng lũ

TPO - Sáng 30/11, hơn 2.000 người đã tham gia giải chạy “Thanh niên Bắc Ninh - Theo dấu chân người cộng sản” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Giải chạy không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, Ảnh: Nguyễn Thắng
Nhiều gia đình tham gia giải chạy.
Giải chạy nhằm vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ và giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Hơn 2000 người ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh, thành khác như Thái Nguyên, Lạng Sơn tham gia giải chạy.