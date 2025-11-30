Bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh xuống đường chạy vì đồng bào vùng lũ

TPO - Sáng 30/11, hơn 2.000 người đã tham gia giải chạy “Thanh niên Bắc Ninh - Theo dấu chân người cộng sản” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ.