Ban tổ chức concert quốc gia ở Mỹ Đình xin lỗi sự cố vé

TPO - Chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam" được tiết lộ có quy mô hoành tráng, dự kiến đón khoảng 30.000 khán giả. Vé được phát miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, cận kề thời điểm diễn ra chương trình, một số hội nhóm trên mạng đăng bán vé số lượng lớn với giá cao khiến người hâm mộ bức xúc.

Tiếp nối sức hút và sự thành công của hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, vé của concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam tổ chức tối 17/8 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình cũng được khán giả săn lùng.

Chương trình phát vé miễn phí, vé hợp lệ được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh cảnh vệ công an nhân dân. Concert có sức chứa lên đến 30.000 khán giả. Tuy nhiên, cận kề thời điểm diễn ra chương trình, một số hội nhóm trên mạng đăng bán vé với giá cao khiến người hâm mộ bức xúc.

Nhiều người sở hữu số lượng lớn vé xem chương trình và đăng bán với giá cao.

Một tài khoản đăng hình một thùng vé và rao bán với giá lên đến 3 triệu đồng/chiếc. Khu vực đứng được rao giá "mềm" hơn, dao động từ 500-600.000 đồng/chiếc. Nhiều người lo ngại tình trạng vé miễn phí bị tuồn ra ngoài để các cá nhân trục lợi.

Lên tiếng về vấn đề này, ban tổ chức khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ tập thể hay cá nhân nào bán vé. Vé xem chương trình hoàn toàn miễn phí. "Một số trang mạng đang rao bán vé, chúng tôi đã xác định được nguồn vì trên vé có số dãy cụ thể. Đây là hành vi vi phạm pháp luật", đại diện ban tổ chức nói.

Đơn vị tổ chức cũng cho biết muốn in thật nhiều vé để phục vụ khán giả, tuy nhiên do diện tích khán đài và khu vực tổ chức có giới hạn nên không thể đáp ứng hết gần trăm nghìn lượt đăng ký vé. Trong thời gian cao điểm, có những lúc 10.000 người cùng truy cập khiến hệ thống đăng ký vé gián đoạn.

Chương trình diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, dự kiến đón khoảng 30.000 khán giả.

Những người thực hiện chương trình cũng thừa nhận một số sai sót như công khai số lượng vé chưa khớp so với kế hoạch ban đầu, đóng link đăng ký chậm hơn dự kiến và không lường trước được tình trạng vé bị mua bán lại trên chợ đen.

"Chúng tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chân thành xin lỗi. Mong mọi người hợp tác, đến nhận vé đúng giờ, theo thứ tự và giữ thái độ lịch sự, văn minh để việc phát vé diễn ra nhanh gọn, thoải mái cho tất cả. Mong quý vị trân trọng tấm vé và không mua bán, trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào", ban tổ chức nói.

Chương trình được tiết lộ có quy mô hoành tráng, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc. Chiều 16/8, tại Hoàng thành Thăng Long, ban tổ chức tiến hành phát vé cho những người đăng ký thành công.