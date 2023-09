Bản tin Hình sự: Vợ đâm chồng chết tại chỗ vì ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 19/9: Hóa thân thành hotgirl Việt kiều, gài bẫy bạn trai lấy 12 tỉ đồng; Sáng 21/9, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm hầu tòa; Dùng súng tự chế bắn chết người vì món nợ 1,5 triệu đồng; Vợ đâm chồng chết tại chỗ vì ghen tuông...

Xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, xô xát về chuyện ghen tuông với chồng là anh Nguyễn Văn Tú (SN 2004), Bùi Thị Tuyết Nhi (SN 2003, Ninh Thuận) đang tạm trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) dùng con dao nhỏ, đâm một nhát trúng vùng ngực của anh Tú. Ngay sau đó, anh Tú ngã gục bất tỉnh và tử vong. Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ khẩn cấp Tuyết Nhi để phục vụ công tác điều tra.

Công an Nghệ An vừa bắt giữ Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Đào (có tiền án về tội "Đánh bạc") lên mạng xã hội đóng giả hotgirl Việt kiều, tiếp cận và dẫn dụ người đàn ông ở Nghệ An vào lưới tình để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 21/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã triệu tập 6 đối tượng liên quan đến đoạn clip đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội để làm rõ và có hướng xử lý nghiêm minh. Theo điều tra, trước đó, L.G.B (SN 2008, huyện Thanh Chương) đến nhà bạn gái là T.T.M.T (SN 2009, huyện Anh Sơn) chơi. Khi B đang ở nhà bạn gái chơi thì bị nhóm 6 thanh niên tìm đến đe dọa và đánh.

Trên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Minh Cảnh - Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) thấy hai nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau nên vào can ngăn. Lúc này, Thiếu tá Cảnh bị các đối tượng trong hai nhóm trên dùng hung khí tự chế chém trọng thương. Sau đó các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xảy ra mâu thuẫn khi đi đòi 1,5 triệu đồng tiền nợ từ ông N.M.P, Nguyễn Văn Đương (SN 1994) dùng súng tự chế bắn vào người làm ông P tử vong. Sau đó, Đương bỏ chạy khỏi hiện trường, ném tang vật xuống biển. Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", liên quan đến vụ xe gia đình phóng viên Tuổi trẻ bị tạt sơn. Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về tội phạm từ bà N.T.H (người nhà phóng viên Tuổi Trẻ) về việc, trưa 30/4 ô tô của bà H. đang đậu cạnh nhà bị tạt sơn, bị bám dính nhiều tạp chất màu đỏ.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (Đoàn luật sư TPHCM) tiết lộ, một người quen của luật sư bị dẫn dụ vào làm công việc tương tác các clip trên Facebook, hứa hẹn nhận được khoản thu nhập tốt. Ban đầu người này được chuyển về tài khoản ngân hàng 10.000 đồng/lần tương tác clip. Các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 25 tỷ đồng.