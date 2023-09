Bản tin Hình sự: Đại gia Đức An đòi siêu mẫu Ngọc Thúy trả gần 280 tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 18/9: Đại gia Đức An đòi siêu mẫu Ngọc Thúy trả gần 280 tỷ ; Bị bắt quả tang trộm sầu riêng, người đàn ông chắp tay xin lỗi; Hai luật sư bị phạt 21 năm tù vì lừa đảo 'chạy án' hơn 3 tỷ đồng; Bắt nhóm ép các cô gái massage chụp hình khỏa thân, bán dâm trả nợ…

Ngày 18/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa ông Nguyễn Đức An (nguyên đơn, 61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (bị đơn, 43 tuổi, tức siêu mẫu Ngọc Thúy). Đại diện cho ông Đức An trình bày, phía ông An có đổi yêu cầu khởi kiện, rút lại yêu cầu buộc bà Thúy trả lại 5 biệt thự tại Sea Links Golf & County ở Phan Thiết, 7 ô tô và một xe máy. Đại diện nguyên đơn yêu cầu HĐXX tuyên công nhận 9 căn hộ tại phường Bến Nghé (quận 1) là tài sản riêng của ông An và đề nghị HĐXX buộc bà Thúy trả lại số tiền hơn 276 tỷ đồng. Phía bà Ngọc Thúy có đơn phản tố, đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trị giá hơn 39 tỷ đồng…

Trưa 17/9, người dân nghe tiếng cãi nhau bên trong một căn hộ tại chung cư City Garden (phường 21, quận Bình Thạnh) nên báo cho lực lượng bảo vệ và công an đến kiểm tra, phát hiện người đàn ông 35 tuổi (chủ căn hộ) bị thương ở vùng bụng do vật nhọn gây ra. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, nạn nhân sinh sống cùng vợ tên H (33 tuổi) và cả hai có xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Trong quá trình cãi nhau, bà H bị tình nghi dùng hung khí đâm chồng.

Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng V.V.H. (53 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 13/9, người dân phát hiện ông H. có hành vi cắt trộm 9 quả sầu riêng tại vườn một hộ dân ở buôn Krum B (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ). Sau khi bị người dân bắt, ông H. đã chắp tay xin lỗi, mong được tha thứ.

Hai luật sư Nguyễn Thiện Hiệp và Nguyễn Quang Trung bị phạt 21 năm tù vì đưa thông tin gian dối khách hàng, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Tại phiên tòa sáng 18/9, bị cáo Hiệp cho rằng, đã thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, điều khoản trong hợp đồng. Chỉ khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức hành vi của mình trái đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Còn Nguyễn Quang Trung kêu oan, phủ nhận đồng phạm với ông Hiệp, bị cáo thừa nhận chỉ soạn thảo văn bản, điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của ông Hiệp.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công quận Tân Phú (TPHCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp Võ Thị Huệ (tên gọi khác là Băng, 28 tuổi, quê Đắk Lắk), Hồ Nhật Hào (24 tuổi, quê Kiên Giang, người tình của Huệ) và 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”. Sau khi dụ dỗ các cô gái đến khách sạn làm nhân viên massage, băng nhóm của Võ Thị Huệ (quê Đắk Lắk) đã ép họ chụp hình khỏa thân, viết giấy vay nợ và buộc nạn nhân bán dâm để trả nợ.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (SN 1996) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Quảng mạo danh là cán bộ Bộ Công an, có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cho bị hại xem số điện thoại và các tin nhắn để lấy lòng tin. Thực chất các số điện thoại và tin nhắn là do Quảng tự tạo lập nên. Bước đầu, cơ quan công an xác định riêng đối tượng Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã bắt tạm giam 2 bị can là: Lê Chí Bền (SN 1993) và Trần Lộc Ngàn (SN 2001) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Được biết, Bền có 5 tiền án; Ngàn có một tiền án, một tiền sự cùng về tội tội “trộm cắp tài sản”. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng đêm khuya trên tuyến sông vắng, Bền và Ngàn điều khiển vỏ lãi cặp các sà lan, ghe chở vật liệu xây dựng để trộm cắp tài sản. Nếu bị chủ phương tiện phát hiện, chúng dùng dao khống chế, cướp tiền, vàng, điện thoại.