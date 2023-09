Bản tin Hình sự: Nam thanh niên mất tích bí ẩn khi vào rừng tìm ong

TPO - TIN NÓNG ngày 17/9: Nhóm đối tượng giả danh tổ công tác đặc biệt chặn xe người đi đường; Bộ Nội vụ đề nghị xử lý một số hoạt động liên quan 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ; Nam thanh niên mất tích bí ẩn khi vào rừng tìm ong...

Công an xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm người để nhờ người dân và các đơn vị chức năng tìm kiếm anh Vi Văn Nghĩa (SN 1999). Trước đó, Nghĩa chạy xe máy từ nhà đến khu vực huyện Như Thanh (Thanh Hóa) để đào tổ ong vò vẽ. Đến tối cùng ngày không thấy Nghĩa về như thường lệ, gia đình lo lắng nên đã trình báo cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm.

Đi dự tiệc sinh nhật về, Nguyễn Trọng Ninh (SN 2000); Nguyễn Anh Vũ (SN 2006); Bùi Đình Dũng (SN 2004) và Nguyễn Minh Phúc (SN 2005) giả danh lực lượng tổ công tác 238 dừng 6 phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, khi bị người dân yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì các đối tượng đã lẩn tránh rồi lên xe bỏ chạy. Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ sự việc.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vương Minh Chung (SN 1981, ngụ Bình Dương), Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Được biết, ông Chung bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới sai phạm trong một vụ thi hành án mà ông này phụ trách thời gian gần đây.

Khoảng 11h ngày 17/9, khi đơn vị thi công đang đổ bê tông sảnh trước của công trình Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) thì bất ngờ bị đổ sập, biến dạng hoàn toàn. Tại hiện trường có 2 người bị thương nhẹ.

Bộ Nội vụ đề nghị xử lý một số hoạt động liên quan 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ'. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà của người dân bị thiêu rụi. Phát hiện sự việc, dân bản Tổng Khư cùng các chiến sỹ bộ đội đã đến hiện trường, lao vào nhà đang cháy cứu 2 vợ chồng chủ nhà ra ngoài an toàn.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) - chủ cơ sở mầm non không phép ở xã Vĩnh Hanh để điều tra hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Theo điều tra, bé trai (lúc này đã 2 tuổi) được gia đình đưa đến nhà trẻ của Thư bình thường, song đến trưa Thư gọi điện cho cha mẹ cháu bé thông báo cháu bị sốt, lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé không qua khỏi. Kết luận pháp y xác định bé tử vong do bị tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái; nứt sọ vùng đỉnh trái 12 cm; máu tụ ngoài màng cứng (lượng ít); ổ bụng tụ nhiều máu, đứt vỡ phức tạp mạc treo và động mạch mạc treo.