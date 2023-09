Dân bản cùng bộ đội lao vào nhà cháy cứu 2 cụ già

TPO - Phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Tu bốc cháy dữ dội, dân bản Tổng Khư cùng các chiến sỹ bộ đội đã đến hiện trường, lao vào nhà đang cháy cứu 2 vợ chồng chủ nhà ra ngoài an toàn.

Trưa 17/9, ông Xồng Bá Dênh - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà của người dân bị thiêu rụi. May mắn, chủ nhà đã được cứu ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 21h30’ ngày 16/9, người dân ở bản Tổng Khư (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) bất ngờ phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Lầu Nỏ Tu (73 tuổi) bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, người dân đã báo cho lực lượng Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) cùng dân bản và chính quyền xã Na Ngoi đến dập lửa.

Thời điểm xảy ra cháy, 2 vợ chồng ông Tu vẫn đang ở trong căn nhà. Lực lượng chức năng và người dân đã lao vào căn nhà cháy đưa 2 vợ chồng ông Tu thoát ra ngoài an toàn đồng thời sử dụng nhiều biện pháp dập lửa.

Tuy nhiên do căn nhà được làm từ gỗ lợp proximang, bên trong có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng lớn và thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Đến 23h45’ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

“Ngọn lửa được cho là xuất phát từ căn nhà bếp, nghi do chập điện. Chỉ trong chốc lát nó đã cháy lan rất nhanh. Lực lượng chức năng sau đó đã dập lửa, không để lây lan các hộ gia đình khác cạnh đó”, Chủ tịch xã Na Ngoi nói.

Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà gồm 2 gian nhà chính và 1 nhà bếp với diện tích khoảng 70m2 đã bị lửa thiêu rụi. Bên trong nhiều tài sản, tiền mặt và vật dụng sinh hoạt đều đã bị lửa thiêu cháy. Ước tính ban đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại 35 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ căn nhà.

Trong sáng 17/9, lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi động viên vợ chồng ông Tu, dọn dẹp hiện trường đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để mua đồ ăn và những vật dụng sinh hoạt cần thiết.