Bản tin Hình sự: Diễn biến điều tra vụ tiếp viên hàng không môi giới mại dâm cho đại gia

TPO - TIN NÓNG ngày 15/9: Diễn biến điều tra vụ tiếp viên hàng không môi giới mại dâm cho đại gia; Khởi tố người đàn ông lái ô tô tông bạn nhậu nhập viện; Triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng…

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó các các hoa hậu, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Mở rộng đường dây bán dâm do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu, công an bắt giữ thêm 4 đối tượng tổ chức môi giới mại dâm. Từ lời khai của 2 đối tượng cầm đầu, tổ công tác kiểm tra tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7), một khách sạn huyện Bình Chánh và phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Trong đó, T.T.H (ngụ quận 4, từng là hoa hậu Thế giới người Việt và rất nhiều trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng; N.N.T.T (ngụ Phú Nhuận, hoa khôi du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng… Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ bé trai khoảng 2 tháng tuổi tử vong. Khoảng 2 giờ sáng ngày 15/9, người thân trong gia đình chị N.T.N.Q (37 tuổi) nghe trong phòng ngủ chị Q. phát ra tiếng cười lớn bất thường. Sau khi kiểm tra phát hiện bé trai con chị Q. đã tử vong, trên cổ có vết thương. Chị Q. cũng có vết cắt ở cổ tay và được người thân đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng đã triệt phá hai đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Theo thông tin ban đầu, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Quốc Khương (SN 1994, trú xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), Nguyễn Luật (SN 1992, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku) và Nguyễn Thành Duy (SN 1991, trú xã Diên Phú, TP.Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại cơ quan công an, Khương khai nhận, vì có sở thích sử dụng súng để săn bắn thú rừng nên đối tượng đã tìm mua súng trên mạng xã hội zalo, facebook.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Hoa Công Hậu (cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) cùng 12 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau khi giúp Công ty NSJ trúng thầu, ông Hậu có 3 lần nhận quà biếu với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Công an TP Vinh, Nghệ An thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc nam thanh niên cầm kiếm dài 1m chém người trên đường Nguyễn Sinh Sắc, đoạn cầu vượt Cửa Nam, giáp ranh giữa phường Cửa Nam và phường Đội Cung. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh 2 người đàn ông hẹn chém nhau. Trong đó, một nam thanh niên mặc áo phông trắng, quần đen cầm theo cây kiếm dài khoảng 1m chém tới tấp vào người mặc quần áo đen, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, người đàn ông cầm kiếm tiếp tục lao vào chém khiến nạn nhân chỉ biết giơ tay, chân lên đỡ và bị thương khá nhiều trên cơ thể.

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Phạm Xuân Trường (SN 1989, trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) về tội Giết người. Khoảng 13h30p ngày 4/9, tại tuyến đường liên xã Xuân Mỹ - Xuân Thành, Trường điều khiển ô tô biển kiểm soát 38A-487.05 chạy với tốc độ cao, cố ý tông thẳng vào xe máy mang biển kiểm soát 38N1-100.84 do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1977) điều khiển, chở theo ông Lê Văn Thống (SN 1983, trú cùng xã Xuân Mỹ). Tại cơ quan công an, Trường khai trưa cùng ngày đã cùng nhóm thanh niên trong xã tổ chức ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tan tiệc, nhóm thanh niên đi xe máy về trước, Trường về nhà lấy ô tô đuổi theo và gây ra vụ việc.

Đối tượng Phan Văn Khải (SN 2005, trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) bị bắt giữ về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn cả nướcvới số tiền 48 triệu đồng. Từ tháng 7/2023 Khải bắt đầu đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung có thể giúp các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng lấy lại tiền đã mất. Sau khi được các nạn nhân tin tưởng, Khải yêu cầu bị hại chuyển tiền để được hoàn trả số tiền đã bị lừa đảo. Sau khi nhận được tiền, Khải cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.