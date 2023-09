Xôn xao clip nam thanh niên cầm kiếm dài 1m chém người trên phố

TPO - Một nam thanh niên mặc áo phông trắng, quần đen cầm theo cây kiếm dài khoảng 1m chém tới tấp vào người đàn ông mặc quần áo đen, khiến người này ngã xuống đường. Sự việc xảy ra tại TP Vinh, Nghệ An.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh 2 người đàn ông hẹn chém nhau. Trong đó, một nam thanh niên mặc áo phông trắng, quần đen cầm theo cây kiếm dài khoảng 1m chém tới tấp vào người mặc quần áo đen, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm kiếm tiếp tục lao vào chém khiến nạn nhân chỉ biết giơ tay, chân lên đỡ và bị thương khá nhiều trên cơ thể.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h5' ngày 12/9 trên đường Nguyễn Sinh Sắc, đoạn cầu vượt Cửa Nam, giáp ranh giữa phường Cửa Nam và phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó, cả hai cùng bước xuống xe, một người cầm kiếm tấn công người kia tay không. Người đàn ông mặc áo đen bị thương khá nặng”.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an phường Đội Cung cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Hiện đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Vinh xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.