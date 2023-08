Bản tin Hình sự: Rùng mình lời khai người phụ nữ bắt bé trai lột quần áo, dựa vào cột điện để đánh

TPO - TIN NÓNG ngày 25/8: Bắt khẩn cấp đối tượng bắt bé trai trần truồng dựa vào cột điện để ra đòn; Truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng; Bức xúc chuyện gia đình, người đàn ông dùng xăng đốt xe ô tô người khác; Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì nhận 1,2 tỷ đồng từ 'cát tặc'...

Được ông Cường (hàng xóm, cha ruột bé T.) nhờ chăm sóc giùm vì bé đang trong thời gian nghỉ hè, quá trình chăm sóc, bà Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) cho rằng cháu T. (8 tuổi) không nghe lời nên nhiều lần dùng chổi đánh đập. Thậm chí, bé T bị bà Trang bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Trang để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.



Tôn Thất Thạnh (SN 1964, cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng) cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được TP Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Theo đó, Thạnh đã chỉ đạo cấp dưới làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của Công ty Việt Á. Số vật tư dôi dư bị cáo Thạnh cùng các đồng phạm đã bán lại cho Công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Do bức xúc chuyện gia đình, Trần Thế Cường (SN 1989, trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đã nảy sinh ý định sử dụng xăng để đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý. Sau đó, Cường đã sử dụng xăng để đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị Hoàng Thị D. (SN 1979, trú tại xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh), trị giá khoảng 400 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường về tội "Hủy hoại tài sản".

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, cá nhân Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trên với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Chị Hoàng Thị Đ. (SN 1984) và chị Hoàng Thị M. (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Ái (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đi xe máy từ xã Xuân Ái lên thôn Nhèo, xã Châu Quế Hạ để giải quyết việc gia đình giữa chị Đ. và Tạ Xuân T. (chồng chị Đ). Khi chị Đ. và chị M. vào trong nhà, đối tượng T. đóng trái cửa. Sau đó, phát hiện ra có tiếng cãi vã trong nhà T., người nhà phá cửa thấy chị M. đã tử vong còn chị Đ. được chuyển lên Trung tâm y tế huyện. Gây án xong, đối tượng T. đã trốn vào rừng. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Do mâu thuẫn, ông Nguyễn Sỹ T. (trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) đã dùng dao đâm bố mẹ vợ là ông Phạm Văn M. (SN 1946) và bà Nguyễn Th. M. (SN 1946) cùng trú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên khiến ông M. tử vong, bà M. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi gây án, nghi phạm T. bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Giới thiệu là Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi cho ông N., 47 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 rồi yêu cầu ông N. tải, cài đặt ứng dụng tên AN NINH MẠNG (đường link: https://d.anmgov.one), logo của Cục An toàn thông tin và yêu cầu ông N. thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Sau đó, tài khoản ngân hàng của ông N. bị mất trên 1 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, trường hợp cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.