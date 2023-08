Bản tin Hình sự: Chân dung cựu phó chánh án yêu cầu nữ bị cáo hối lộ tiền và tình

TPO - TIN NÓNG ngày 22/8: Đề nghị truy tố YouTuber Võ Minh Điền; Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông sau hai ngày mất tích; Chân dung cựu Phó Chánh án yêu cầu nữ bị cáo hối lộ tiền và 'tình'...

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ (53 tuổi, cựu Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) 4 năm tù về hành vi nhận tiền và yêu cầu nữ bị cáo tên D.H.T quan hệ tình dục với mình để xử án treo trong phiên tòa phúc thẩm mà ông này là thành viên HĐXX.

Lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã trục vớt, đưa thi thể V (18 tuổi, Đắk Lắk) - nam thanh niên mất tích từ hai ngày trước về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Trước đó, người dân đang đi chơi tại khu vực bến Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ phát hiện thi thể V trôi trên sông Sài Gòn.

Liên quan đến vụ ‘xóa sổ’ Khu bảo tồn Tiền Hải, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) cho rằng, việc thu hẹp tới 90% Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải cần hết sức thận trọng, tuân thủ luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, không đánh đổi thiên nhiên lấy phát triển kinh tế.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ ổ nhóm đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành tập trung về Hà Nội thuê chung cư làm nơi hoạt động "tín dụng đen" trên mạng xã hội, khởi tố và tạm giam Trần Đình Ninh (SN 2000, Hải Phòng), Nguyễn Văn Vĩ (SN 1999), Lương Minh Toàn (SN 2001, cùng quê Quảng Ninh), để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo cơ quan công an, các đối tượng này tìm kiếm khách hàng vay và quản lý họ qua các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Zalo, Facebook, Google… để đối phó với lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ án Việt Á và việc nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương không bị xem xét trách nhiệm hình sự, C03 cho rằng một số cá nhân thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương có liên quan vụ án, song hành vi của họ chưa đến mức xem xét hoặc không có căn cứ xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ 'tranh chấp' biển xe 38F8-8888 Công an thành phố Hà Tĩnh xác nhận, sau một thời gian điều tra đã xác định chủ nhân Honda Dream biển số 38F8-8888 là anh Nguyễn Xuân Thành (quê Can Lộc). Được biết, đây là chiếc xe mà ông Hà Huy Khang, trú huyện Cẩm Xuyên (chủ sở hữu cũ) đã tặng cho anh Thành từ năm 2008. Hiện Công an huyện Can Lộc đã làm thủ tục sang tên, đổi chủ, cấp giấy đăng ký chủ mới cho chiếc xe Honda Dream biển số 38F8-8888 cho anh Thành.

TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Thi (38 tuổi) mức án 13 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Thi đưa con trai 6 tuổi về sống chung nhưng nhiều lần sử dụng mắc phơi quần áo bằng kim loại, gậy tre phơi quần áo, ống tuýp nước bằng nhựa, ghế nhựa để đánh khi con không nghe lời. Cuối năm 2022, bực tức vì chuyện con đại tiện bậy ra nhà, Thi cầm muôi kim loại liên tiếp đánh lên đỉnh đầu bé. Hậu quả, bé trai có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, bỏ cơm, ít vận động và tử vong sau đó.