Bản tin Hình sự: Tin lời người quen trên mạng, thiếu nữ bị lừa vào 'động' massage

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa phối hợp với Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) giải cứu thành công L.T.N. (16 tuổi, quê Lai Châu), bị lừa vào "động" massage ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, N được một phụ nữ kết bạn Facebook rồi giới thiệu có quán ăn ở tại Vĩnh Phúc và cần tuyển phục vụ, trả lương cao nên N đã đồng ý đi làm. Tuy nhiên, khi đến Vĩnh Phúc, N được đưa đến quán massage, bị chủ quán thu điện thoại, không cho sử dụng, yêu cầu phải làm việc một năm mới cho về. Khi hỏi mọi người, N mới biết các bạn nữ ở cùng mình tại quán massage phải phục vụ khách nam đến massage và đi các quán karaoke trên địa bàn khi có yêu cầu.

Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân và bị anh N.T.B (26 tuổi) dùng ly bia đánh vào đầu trong lúc ăn nhậu nên ông Dũng về nhà lấy hung khí là một ống kim loại đen, bên trong có lưỡi dao sắt nhọn (cây xăm gạo) để đâm B khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định hai cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên đã giúp sức tích cực cho Cty Việt Á được cấp đăng ký lưu hành test xét nghiệm, thực hiện hiệp thương giá kit test. Sau khi ông Tuấn thông báo giá chốt là 470.000 đồng/test, ông Nguyễn Thanh Long nhắn tin trả lời "Ok".

Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) vừa kịp thời ngăn chặn ba người có ý định vượt biên sang Trung Quốc, trong đó có 2 phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh gồm C.T.H (SN 1990 Gia Lai, đang mang thai 6 tháng); N.T.N.L (SN 1996, Hòa Bình, đang mang thai 8 tháng) và N.V.D (SN 1972, Hải Dương). Theo thông tin ban đầu, do có mối quan hệ với một số đối tượng bên kia biên giới nên đối tượng D đã tìm và đưa những người phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc sinh con sau đó sẽ bán trẻ sơ sinh cho người Trung Quốc.

Lực lượng chức năng huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bàn giao thi thể người đàn ông 63 tuổi tử vong dưới giếng cho gia đình tổ chức hậu sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quá trình lấy nước tưới tiêu, nạn nhân đã không may ngã xuống.

Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Trần Quang Vinh (24 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng nên Vinh vào cửa hàng tiện lợi, giả vờ trả tiền mua hàng rồi lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, dùng dao đe dọa, buộc mở két sắt chứa tiền để trong quầy thu ngân. Sau đó, Vinh lấy nhiều tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau bỏ vào trong túi áo khoác đang mặc rồi tẩu thoát.

Trong vụ án tại Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi tội danh khởi tố từ tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" sang "Nhận hối lộ" với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, để truy tố theo quy định.

Trong lúc đi câu cá ven sông Sài Gòn, huyện Củ Chi (TPHCM), người dân phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước trong tư thế bị cột chân, tay bằng dây rút. Theo công an, nạn nhân khoảng 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo thun ngắn tay màu xanh có chữ Sport trên ngực trái, quần tây màu đen, không có giấy tờ tùy thân. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, cơ thể không có thương tích.