Bản tin Hình sự: Bất ngờ với doanh thu của Việt Á sau thương vụ thổi giá kit test COVID-19

TPO - TIN NÓNG ngày 19/8: Truy bắt nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên; 4 cô gái được thuê tới khách sạn chia bài poker cho 37 golfer sát phạt; Một phụ nữ trẻ ở Quảng Bình để lại xe máy nhảy cầu tự tử; Bất ngờ với doanh thu của Việt Á trong hai năm thổi giá kit test COVID -19...

Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1973). Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh N.T.B (SN 1997) cầm ly bia tấn công vào mặt Dũng làm Dũng bị chảy máu. Bực tức, Dũng về nhà lấy con dao phóng lợn ra quán tìm B trả thù. Dũng dùng dao tấn công B khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đường Cái, trên quốc lộ 5, thuộc thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Trước đó, một nam thanh niên mặc quần áo dài tối màu, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang, găng tay, đeo ba lô vào tiệm vàng rồi dùng búa đập vỡ kính quầy trưng bày, vơ lấy một số trang sức bằng vàng tại cửa hàng. Người phụ nữ trong cửa hàng vàng phát hiện chạy ra hô hoán nhưng không kịp, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra vụ án xác định, trong các năm 2020, 2021, tổng doanh thu của Công ty Việt Á là hơn 4.247 tỷ đồng; bị can Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng cho các cựu quan chức "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được thuận lợi sản xuất mua bán test xét nghiệm, thu lời bất chính.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng tụ tập đua xe, gây rối trên cầu Sài Gòn để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 can trong đại án Việt Á, trong đó ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Trịnh bị cáo buộc có nhiều 'tác động", "can thiệp" giúp Công ty Việt Á tham gia sản xuất, mua bán test xét nghiệm. Đổi lại, ông này được bị can Phan Quốc Việt biếu 200.000 USD.

Liên quan đến nhóm golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 37 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Theo điều tra, Trần Anh Linh - đội phó đội tuyển golf miền Nam đã lợi dụng giải đấu golf VGA Union Cup 2023 để rủ nhiều người đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker. Các đối tượng thuê khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên) để ăn ở. Trước khi giải đấu diễn ra, Linh nhờ người đặt phòng tại khách sạn và chọn phòng 550 và làm nơi tổ chức đánh bạc, đồng thời thuê 4 cô gái phục vụ chia bài, chuẩn bị đồ ăn, nước uống với giá 800 nghìn đồng/giờ/bàn.

UBND phường Hải Sơn (TP Hải Phòng) đã yêu cầu nhóm “Bông hồng đen” là nhóm người thực hiện việc tuyên truyền, tư vấn phòng chống HIV/AIDS, có trụ sở đặt tại phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) tạm dừng hoạt động tại địa phương sau khi nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh về việc nhóm này lấy máu xét nghiệm của học sinh mà không thông qua gia đình, nhà trường. Nhóm người này nhắn tin cho các cháu đến lấy máu sẽ được nhận 100.000 đồng, rủ thêm người khác được nhận tiếp 25.000 đồng.

Lực lượng chức năng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa xác nhận việc đã tìm thấy thi thể chị Trần Thị Thúy N (SN 1998), trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung. Trước đó, người dân phát hiện xe máy và đôi dép trên cầu của chị N nên thông báo cho chính quyền địa phương.