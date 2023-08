4 cô gái được thuê tới khách sạn chia bài poker cho 37 golfer sát phạt

TPO - Liên quan đến nhóm golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 37 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trong vụ án trên có tổng cộng 45 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về tội ”Tổ chức đánh bạc”, 31 bị can về tội ”Đánh bạc” và 1 bị can về cả hai tội trên.

Trước đó, từ ngày 23-25/3, Hiệp hội golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc và đội tuyển golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).

Theo kết luận điều tra, Trần Anh Linh - đội phó đội tuyển golf miền Nam đã lợi dụng giải đấu golf để rủ nhiều người đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker. Các đối tượng thuê khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên) để ăn ở.

Trước khi giải đấu diễn ra, ngày 19/3, Linh nhờ người đặt phòng tại khách sạn và chọn phòng 550 và làm nơi tổ chức đánh bạc, đồng thời thuê 4 cô gái phục vụ chia bài, chuẩn bị đồ ăn, nước uống với giá 800 nghìn đồng/giờ/bàn…

Đêm 20/3, Cục CSHS phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn trên, bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker ở trong phòng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng mà các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra xác định, Trần Anh Linh làm nghề kinh doanh là người cầm đầu “Tổ chức đánh bạc”.