Cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ nhận 200.000 USD sau loạt tin nhắn với Tổng giám đốc Cty Việt Á

TPO - Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị cáo buộc đã có nhiều 'tác động", "can thiệp" giúp Công ty Việt Á tham gia sản xuất, mua bán test xét nghiệm. Đổi lại, ông này được bị can Phan Quốc Việt biếu 200.000 USD.

Được 'biếu' 200.000 USD

Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 can trong đại án Việt Á, trong đó ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 Điều 356 BLHS. Trước đó, tại thời điểm khởi tố bị can cuối tháng 11/2022, Bộ Công an xác định ông Trịnh giữ vai trò Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ...

Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho Công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt, ông Trịnh đã chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh (cựu Thư ký Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long) giới thiệu, giúp Việt Á được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra, đánh giá chất lượng test, làm căn cứ lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế.

Ngoài ra, ông Trịnh còn "can thiệp" để Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế) tham mưu, trình ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm cho Việt Á; "tác động" tới Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế) giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 test xét nghiệm theo kết quả hiệp thương giữa Bộ Y tế và Công ty Việt Á với đơn giá 470.000 đồng/test.

Đổi lại, ông Nguyễn Văn Trịnh nhận số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng) do Phan Quốc Việt đưa.

"Hành vi của Nguyễn Văn Trịnh đã tạo điều kiện để Công ty Việt Á biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước thành sản phẩm thương mại thuộc sở hữu của Việt Á; giúp Việt Á sản xuất, kinh doanh, thu lời bất chính, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân", kết luận nêu.

Cuộc đối thoại gặp mặt nhận tiền

Đáng chú ý, kết luận điều tra còn nêu rõ các list điện thoại và dữ liệu trích xuất từ ứng dụng Viber của Phan Quốc Việt liên quan đến việc đưa tiền cho Nguyễn Văn Trịnh thể hiện, ngày 13/8/2020, Việt đi từ Khánh Hoà ra Hà Nội. Hai ngày sau, ông Trịnh nhắn cho Việt: 'Mai co luc nao gap nhau chut nhe'; Việt nhắn đáp: 'Dạ, Anh tiện lúc nào thì nhắn em ạ'. Đến ngày 16/8/2020, Việt nhắn: 'Khi nào tiện và ở đâu thì Anh nhắn em chạy đến nha'; Trịnh trả lời: 'OK'.

Theo C03, nội dung dữ liệu này phù hợp với lời khai Phan Quốc Việt hẹn gặp và đưa lần 1 số tiền 100.000 USD cho Nguyễn Văn Trịnh vào ngày 16/8/2020.

Còn lần 2, vào ngày 2/3/2021, Việt đi từ Hải Dương lên Hà Nội... đưa cho Trịnh thêm 100.000 USD. Nội dung dữ liệu cơ quan điều tra thu thập được thể hiện, ông Trịnh đã nhắn cho Việt: 'e co dang o HN ko'; Việt đáp lời: 'Em có tí việc Khoảng 19h em mới về tới anh ạ'; Trịnh nhắn lại cho Việt: 'OK Thế hôm nay may gio e xong, Co uong tra dc ko?'; Việt nhắn: 'Dạ, tầm hơn 19g em xong, anh ở đau em chạy qua ạ'; Trịnh nhắn: 'OK, chac quan cafe nao gan khu nha anh nhe'; Việt nhắn: 'Dạ, về tới HN em nhắn anh'; Trịnh nhắn: 'Ok'; Việt nhắn: 'Quán Longin cũ luôn hả anh? tầm 15p nữa em qua tới'; Trịnh nhắn: 'Ok'...

Tại cơ quan điều tra, ông Trịnh khai, với Phan Quốc Việt quen nhau từ 2017, trong một chuyến dự khai trương phòng khám theo mô hình xã hội hóa tại TPHCM.

Ngày 13/2/2020, Việt nhắn tin cho Trịnh báo cáo việc Công ty Việt Á đã phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thành công test xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị lập hồ sơ gửi Bộ Y tế xin cấp số đăng ký lưu hành và nhờ Trịnh quan tâm giúp đỡ.

Một ngày sau, bị can Nguyễn Huỳnh gọi điện cho Trịnh nói có văn bản số 465 của Bộ Y tế do ông Hà Anh Đức, Phó Chánh Văn phòng Bộ ký, thông báo kết luận cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có nội dung “Phân công ông Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các cơ sở y tế trên cả nước liên hệ Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa để mua sinh phẩm xét nghiệm...".

Tối cùng ngày, Huỳnh cùng Phan Quốc Việt gặp Nguyễn Văn Trịnh tại nhà của Trịnh ở phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Việt đưa cho Trịnh xem ảnh chụp nội dung văn bản số 465 và nhờ Trịnh xử lý giúp để Bộ Y tế ban hành văn bản khác, vì nếu để nội dung này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội bán test xét nghiệm do Việt Á chuẩn bị sản xuất sau này, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty, nên Trịnh đồng ý.

Trịnh khai thêm, khoảng 22h55 ngày 15/2/2020, bị can đã gửi email đến địa chỉ email của ông Hà Anh Đức, đề nghị làm rõ một số nội dung trong văn bản số 465. Sau khi nhận được email ông Trịnh gửi, ông Đức gửi lại bản mềm văn bản số 465 cho Trịnh để cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ chỉnh sửa, bỏ nội dung "giao cho ông Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các đơn vị liên hệ với Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa".

Sáng 17/2/2020, ông Trịnh gửi bản mềm văn bản đã được chỉnh sửa lại cho ông Đức. Hôm sau, ông Đức ký văn bản số 724 thay thế văn bản số 465 theo đúng nội dung Trịnh đã chỉnh sửa.

Lời khai ông Trịnh còn thể hiện, trong buổi gặp tối 14/2/2020, Việt báo cáo với ông Huỳnh và Trịnh về việc Công ty Việt Á được bị can Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN thuộc Bộ KH&CN) giúp đỡ cho phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất test xét nghiệm. Hai bên sản xuất thành công và chuẩn bị lập hồ sơ gửi Bộ Y tế xin cấp số đăng ký lưu hành. Do đó, Việt đề nghị Huỳnh, Trịnh "giúp đỡ".

"Trịnh nói với Việt cứ làm các thủ tục để cấp số đăng ký lưu hành với Bộ Y tế, Trịnh sẽ theo sát và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Bộ, nếu có khó khăn vướng mắc báo lại Trịnh", kết luận nêu và cho rằng, từ "tác động" của ông Trịnh, chiều 4/3/2020, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

Vẫn theo kết luận điều tra, tháng 5/2020, Việt còn báo cáo Trịnh về việc Công ty Việt Á đã cung cấp test xét nghiệm cho các đơn vị theo kết quả hiệp thương với Bộ Y tế nhưng chưa được thanh toán tiền, dẫn đến Công ty gặp khó khăn lớn về tài chính. Việt nhờ Trịnh theo sát việc Bộ Y tế thanh toán tiền cho Việt Á và hỗ trợ giúp Việt sớm lấy được tiền.

Trịnh sau đó tác động Nguyễn Nam Liên để Việt Á được thanh toán 49 tỷ đồng bằng nguồn tài trợ của ngân hàng cho Bộ Y tế.