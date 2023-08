Bản tin Hình sự: Đang mua dâm thì bị công an bắt tại trận

TPO - TIN NÓNG ngày 16/8: Cảnh sát thông tin vụ cô gái trẻ báo án bị cắt cổ, cướp tài sản ở Bình Dương; Tuyên án 'tú ông' chuyên môi giới cho mỹ nhân nổi tiếng bán dâm giá chục nghìn USD; Đang mua dâm thì bị công an bắt tại trận...

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Cường (32 tuổi) để điều tra, làm rõ tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, do mâu thuẫn nên Cường hành hung, gây thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể vợ là chị L.T.M (27 tuổi). Hậu quả, nạn nhân tử vong sau đó vì thương tích quá nặng.

TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Hoàng Long (SN 1991, Hải Phòng) 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Theo cáo trạng, Long môi giới cho những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật với giá 15.000USD/người/đêm. Mỗi khách chuyển trước cho Long 100 triệu đồng. Mua bán dâm xong, Long chia đôi số tiền với người bán dâm sau khi trừ các chi phí. Được biết, các đại gia muốn 'vui vẻ' với mỹ nhân phải trải qua ‘quy trình’ kiểm tra độ uy tín và chịu chơi của tú ông trẻ tuổi này.

Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã tạm giữ Quàng Văn Vị về hành vi chứa mại dâm và Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Doãn Tú về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, sau khi uống rượu, nhóm đối tượng đến quán karaoke do Vị làm quản lý và mua dâm 2 nữ tiếp viên chưa đủ 16 tuổi.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang vừa chuyển hồ sơ vụ buôn bán đồng hồ đeo tay giả mạo các nhãn hiệu hiệu Rolex, Omega, Tissot trị giá trên 480 triệu đồng của hộ kinh doanh trên đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, do ông N.V.T làm chủ hộ kinh doanh.

Công an Lâm Đồng vừa bắt quả tang L.G.B và P.V.T (cùng 20 tuổi, Bình Định) khi hai đối tượng đang phát tán hàng ngàn danh thiếp chứa mã độc, khiêu dâm để phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 2 đối tượng khai nhận được một người thuê phát card visit ở nhiều tỉnh, thành phố như TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 1.000 đồng/tờ.

Buồn chuyện gia đình, sống chung với mẹ nhưng bị gò bó, áp lực, N.N.Q (20 tuổi, Cà Mau) lên mạng internet tìm hiểu về những hình ảnh, thông tin vết cắt rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê rồi thuê nhà nghỉ thực hiện hành vi với chính mình. Sau đó, Q trình báo với công an TP Tân Uyên (Bình Dương) rằng bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản gồm đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ, xử lý 40 trường hợp tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn. Trước đó, phòng PC08 phát hiện có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để đua xe, so kè tốc độ, đi thành đoàn tại khu vực cầu Sài Gòn vào lúc 20h30 cùng ngày. Ngay sau đó, hàng chục CSGT phối hợp với Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) tổ chức mật phục vây bắt, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự. Khoảng 20h45, hàng chục quái xế so kè tốc độ cao tại cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức) thì bị lực lượng chốt chặn, khống chế.