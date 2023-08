Tuyên án 'tú ông' chuyên môi giới cho mỹ nhân nổi tiếng bán dâm giá chục nghìn USD

TPO - Hôm nay (16/8), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Long (SN 1991, quê Hải Phòng) 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Tại phiên tòa, hai luật sư do gia đình thuê để bào chữa cho bị cáo Lê Hoàng Long đã vắng. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho biết cả hai luật sư đã được tống đạt hợp lệ, vắng mặt không có lý do chính đáng nên đề nghị tiếp tục xét xử. Bị cáo Long cũng đồng ý để Hội đồng xét xử (HĐXX) xét xử mà không có luật sư bào chữa.

Bị cáo Long khai nhận, thông qua mạng xã hội, có hai người khách cho biết có nhu cầu mua dâm những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Qua điện thoại, Long đã trao đổi và môi giới cho hai người khách này với cô gái.

Sau khi thống nhất giá mua bán dâm là 15.000USD/người/đêm, Long đặt phòng khách sạn ở quận 1, TPHCM với giá 15 triệu đồng/phòng. Mỗi khách chuyển trước cho Long 100 triệu đồng. Mua bán dâm xong, Long chia đôi số tiền với người bán dâm sau khi trừ các chi phí.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 25/8/2022, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) kiểm tra tại 2 phòng ngủ của một khách sạn ở phường Bến Nghé và phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Hoàng Long về hành vi môi giới mại dâm cho hai đôi nam, nữ quan hệ tình dục.

Trước khi bị bắt và đưa ra xét xử, ‘tú ông’ Lê Hoàng Long thường lên mạng xã hội thể hiện mình có cuộc sống sang chảnh, với những hình ảnh đi du lịch, mua những món đồ hàng hiệu cùng với thú chơi Bearbrick đắt tiền. Các đại gia muốn 'vui vẻ' với mỹ nhân phải trải qua ‘quy trình’ kiểm tra độ uy tín và chịu chơi của tú ông trẻ tuổi này.