Bản tin Hình sự: Chân dung 'tú ông' cầm đầu đường dây bán dâm bạc tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 25/7: Quản lý nhà hàng điều nữ tiếp viên đi bán dâm tại các chung cư cao cấp ở TPHCM; Cựu nhân viên truy sát chủ quán vì nợ 3 triệu đồng tiền lương; Truy tố tài xế xe đầu kéo bỏ mặc người bị nạn trên cao tốc; Triệt phá ổ mại dâm tú ông người Hàn Quốc' cầm đầu...

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Kim Tea Hyung (48 tuổi), Lee HyunJun (25 tuổi) và Cha Jinyoung (46 tuổi) cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Loan (34 tuổi) và Lê Tấn Thanh (48 tuổi) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, khách đến nhà hàng do Hyung góp vốn ăn uống và có nhu cầu mua dâm thì sẽ được Hyung chỉ đạo nhân viên quản lý điều nữ tiếp viên đến chung cư, khách sạn bán dâm với giá từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/lượt. Từ năm 2022 đến nay, Kim Tea Hyung cùng đồng bọn thu lợi mỗi tháng trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm.

Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận vì cho rằng "bỏ lọt tội phạm" trong vụ “giang hồ” đánh người dân trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Công an TPHCM vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh (28 tuổi, Lâm Đồng), Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm (cùng làm nhân viên quản lý của nhà hàng Song Song trên đường An Dương Vương ở phường 8, quận 5) về hành vi “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, khách đến nhà hàng Song Song (có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, có khoảng 80 tiếp viên nữ và 20 nhân viên phục vụ) ăn nhậu có nhu cầu mua dâm thì Ánh chỉ đạo quản lý điều các nữ tiếp viên được ghi ký hiệu từ trước đi "tới bến" với khách tại các căn hộ, chung cư cao cấp ở TPHCM với giá 3,5 triệu đồng/lượt, qua đêm giá 5 triệu đồng.

TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Nhựt Điền (23 tuổi, Trà Vinh) 16 năm tù và Phan Văn Tiển (27 tuổi, Cà Mau), cùng về tội “Giết người”. Theo điều tra, do dịch bệnh COVID-19, chủ quán gặp khó khăn nên cho Điền khi ấy làm phụ bếp nghỉ và nợ 3 triệu đồng tiền lương. Điền không đồng ý với việc tiếp tục khất nợ nên đã cùng Tiển và đồng bọn đi tìm chủ quán, sau đó Điền dùng dao truy sát chủ quán. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích 70%.

VKSND huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Khởi (40 tuổi, Sóc Trăng) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Theo cáo trạng, Khởi điều khiển xe đầu kéo chở hàng trên cao tốc rồi gặp sự cố. Lúc này, Khởi cho xe chạy chậm, rồi dừng lại ở làn đường sát dải phân cách để kiểm tra và có mở đèn cảnh báo nguy hiểm. Lúc này, xe khách 16 chỗ do ông N.H.H (51 tuổi, An Giang) điều khiển chở 11 người đi đám tiệc lưu thông phía sau cùng chiều tông vào đuôi xe của Khởi. Khởi thấy phần đầu xe 16 chỗ biến dạng nặng, nhiều người bị thương nặng kêu cứu. Tuy nhiên, Khởi lái xe đầu kéo rời khỏi hiện trường mà không hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn.

Ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị cáo buộc, đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Dự kiến ngày 10/8 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự với khung phạt tù từ 1 – 5 năm.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nguyễn Thành Hiệp (72 tuổi) 7 năm tù, về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, ông Hiệp có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Cẩm T (kém ông Hiệp 45 tuổi) và mua cho bà T 1 căn nhà, xe ôtô và nhiều tài sản khác. Sau đó, ông Hiệp tiếp tục mua trả góp căn hộ cho T ở và đứng tên chủ sở hữu. Do dịch bệnh COVID-19 và làm ăn thất bại nên ông Hiệp không còn tiền trả góp căn hộ trên. Vì vậy, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và T chấm dứt quan hệ tình cảm với ông Hiệp. Ông Hiệp nhiều lần liên hệ với T để đề nghị bán nhà để trả góp căn hộ, số tiền còn lại đưa cho ông Hiệp, nhưng T không đồng ý. Quá bức xúc, ông Hiệp dùng dao đâm T gây thương tích 67%.