Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể trong bồn nước gia đình

TAND tỉnh Long An đã tuyên án tử hình Trương Công Minh (39 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo cáo trạng, sau khi mua dâm chủ quán cà phê 42 tuổi, Minh trả 300.000 đồng, xin nợ một nửa còn lại. Khi to tiếng, Minh vung dao nhưng chủ quán chụp được hung khí này. Hai người sau đó giảng hòa, bị cáo băng bó vết thương cho nạn nhân. Lúc chủ quán mở cửa yêu cầu ra về, Minh khai lo sợ bị truy hô bất ngờ nên dùng dao tấn công nhiều nhát từ phía sau đến khi nạn nhân ngã gục. Hung thủ lục lấy tiền, trang sức.

Bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, một chủ nhà ở khu phố 3, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) đi kiểm tra thì phát hiện thi thể nam giới lạ mặt, trang phục màu đen, khoảng 30 tuổi, trong bồn nước inox, thể tích 960 lít. Hiện, công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi song chưa cung cấp thông tin cụ thể.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm (thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, ông Sớm là người được phân công thụ lý, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” nhưng đã đòi ông T (nguyên đơn) phải đưa 500 triệu đồng để giải quyết cho người này thắng kiện.

Công an Lai Châu đã bắt tạm giam Hà Văn Giót (SN 1955) để điều tra hành vi bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật. Trước đó, Giót và vợ nhốt 2 cán bộ công an tại nhà. Khi người dân hiếu kỳ kéo đến đông, Giót yêu cầu 2 cán bộ công an phải gọi lãnh đạo công an huyện đến nhà ông để trả lời dân về chế độ di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát thì mới thả cho về. Khi lực lượng công an xã và đại diện chính quyền cơ sở đến thì cửa bên ngoài vẫn trong tình trạng chốt. Vợ và con dâu của ông Giót cùng một số người đang đứng án ngữ.

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can với 5 tội danh “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang về hành vi “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở KĐT Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) bị Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắt cóc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng vào ngày 14/8, anh Nguyễn Xuân Chiến bố cháu bé kể: “Khi gặp mặt, đối tượng yêu cầu vợ tôi mở túi ra xem có tiền không, kiểm tra xong thấy tiền đầy đủ đối tượng tiến đến lấy nhưng vợ tôi bảo 'bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con' nhưng đối tượng nói: Không! tao phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống".