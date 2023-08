Chuyển cơ quan điều tra vụ cửa hàng bán đồng hồ Rolex, Tissot giả

TPO - Qua xác minh và từ các tài liệu do đại diện hộ kinh doanh cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang xác định có 88 chiếc đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu hiệu Rolex, Omega, Tissot… trị giá trên 480 triệu đồng.

Ngày 16/8, tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kiên Giang, cho biết Đội QLTT số 2 vừa chuyển hồ sơ vụ buôn bán đồng hồ đeo tay giả để trình cấp có thẩm quyền xử phạt và chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 20/7, Đội QLTT số 2 phối hợp cùng Đội chống buôn lậu (thuộc phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Kiên Giang) kiểm tra một hộ kinh doanh trên đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, do ông N.V.T làm chủ hộ kinh doanh.

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện và tạm giữ 91 chiếc đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, như Rolex, Omega, Tissot, Casio, Longines, Rado, Citizen...

Xác minh và từ các tài liệu do đại diện hộ kinh doanh cung cấp, lực lượng chức năng xác định có 88 chiếc đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị trên 480 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Citizen nhập lậu, giá trị hơn 7 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Xét thấy hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 2 đã chuyển giao hồ sơ vụ việc về Cục QLTT tỉnh trình cấp có thẩm quyền xử phạt. Đồng thời, đơn vị này cũng chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để tiếp tục xử lý theo quy định.