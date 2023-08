Bản tin Hình sự: Chích điện giết vợ vì gửi đơn ly hôn lên tòa

TPO - TIN NÓNG ngày 14/8: Bắt giam nghịch tử ngược đãi mẹ 81 tuổi; Bắt nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Mã; Giải cứu ba cô gái bị giam giữ, ép làm tiếp viên quán karaoke; Chích điện giết vợ vì gửi đơn ly hôn lên tòa...

TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Trần Văn Tú (SN 1985) 10 năm tù về tội giết người. Tú tức giận vì chuyện vợ là chị T. T. T (SN 1990) gửi đơn ly hôn đến TAND huyện Tân Phước do đối tượng này hay cờ bạc, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên lẻn vào phòng vợ ngủ ở nhà mẹ vợ, tay cầm dây điện đã chuẩn bị sẵn chích vào người vợ khiến nạn nhân thương tích 2%.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố và tạm giam Danh Tuấn (SN 1991), Trần Thị Hạnh (SN 1998, vợ Tuấn) và 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Trước đó, do em A (SN 2007) nợ tiền vợ chồng Tuấn - Hạnh trong lúc làm công, chưa trả hết mà bỏ trốn về địa phương. Do đó, vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại tiến hành bắt giữ A đem về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke K.C, thuộc khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Qua kiểm tra, bước đầu phát hiện 6 người tại phòng “VIP 3333” và 8/11 người tại phòng “VIP 6666” dương tính với chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh đối với tất cả nhân viên tại quán karaoke, phát hiện thêm 13 người dương tính với chất ma túy.

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố, bắt tạm giam ông T.V.P (54 tuổi) để điều tra hành vi ngược đãi mẹ ruột. Trước đó, ông P mua cháo về cho mẹ ruột là cụ T.T.K.V (81 tuổi) ăn. Tuy nhiên, bà V không chịu ăn khiến ông P bực tức rồi đánh vào người mẹ mình nhằm mục đích hù dọa để bà ăn.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Cao Thanh Ân (1984) 13 năm tù và Nguyễn Quang Nghĩa (1991) 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Ân và Nghĩa “nổ” bản thân quen lãnh đạo cao cấp tại tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị có thể chạy việc xuyên tỉnh, làm giấy tờ đất đai, thậm chí là có khả năng “chạy án”, giảm nhẹ hình phạt tù để lừa đảo. Bằng chiêu trò vừa nêu, hai bị cáo này phối hợp để lừa 5 bị hại trên địa bàn huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) và TP Đà Nẵng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ô tô 4 chỗ chở hàng nghìn bao thuốc lá lậu lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương thì bị ô tô chạy ngược chiều tông trúng. Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để xử lý vụ việc thì tài xế bỏ xe chạy vào đường dân sinh ven đường cao tốc. Người này bị người dân truy đuổi, bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới mương nước cách hiện trường gần 400 mét.

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ Phan Đình Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Đức Tú (SN 2004) và Đậu Thị Ly Ly (SN 2004) cùng quê Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Bắt, giam giữ người trái pháp luật”. Trước đó, 3 cô gái trẻ đến nhờ Nghĩa đưa vào làm tại một quán karaoke. Sau một thời gian, do không muốn làm việc quán karaoke nữa nên cả 3 cô gái bỏ trốn. Cả 3 cô gái bị Nghĩa cùng đồng bọn truy tìm và bắt về giam giữ, có người canh gác không cho ra ngoài và ép các nạn nhân ký giấy vay nợ.