Bản tin Hình sự: Chém chết người vì mâu thuẫn chơi bida

TPO - TIN NÓNG ngày 11/8: Khởi tố nữ vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ; Án mạng kinh hoàng tại Hải Dương: Anh rể sát hại gia đình em vợ; Khởi tố cặp nam nữ dàn cảnh 'mỹ nhân kế' để giết người, cướp tài sản ở Bình Dương; Chém chết người vì mâu thuẫn chơi bida...

Công an Gia Lai đang tạm giữ Võ Duy Phú (SN 1992) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc chơi bida nên Phú dùng dao tự chế chém một nhát vào cổ anh P.T.V (SN 1988) khiến nạn nhân tử vong.

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc (Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Văn phòng Chính phủ) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Về nhà bố vợ ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) chơi và ngủ qua đêm, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, TP Hải Phòng) sát hại em vợ là Bùi Khương D (SN 1981), dùng dao gây thương tích cho cháu Bùi Cao C (SN 2006). Ngoài ra, người này còn dùng dao đâm chị Bùi Thị Nh (SN 1976) rồi dùng dùi cui điện gí vào người mẹ vợ. Ngay sau khi gây án, Thắng tới trụ sở Công an huyện Ninh Giang tự thú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đơn vị chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh, làm rõ những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại Công ty cổ phần mía đường La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán).

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, An Giang) vờ để Mỹ Anh hẹn hò trên mạng xã hội với anh N.T.K (SN 2002, quê tỉnh Hậu Giang) nhằm dụ nạn nhân gặp mặt, sát hại rồi cướp tài sản, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thông và Mỹ Anh để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Công an An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Nguyên Thành (Thành Xàm - 17 tuổi) sử dụng dao tự chế, chĩa 3 lao ra đuổi, đâm, chém nhóm Mi Đen gây náo loạn trên đường. Trong lúc rượt đuổi, Thành dùng dao tự chế chém Võ Quốc Khiêm (15 tuổi) tử vong.

Với cáo buộc gây thiệt hại số tiền hơn 91 tỷ đồng cho nhà nước và hơn 92 tỷ đồng cho các cổ đông, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.