Bản tin Hình sự: Chém gục anh trai vì ném con mình xuống đất

TPO - TIN NÓNG ngày 8/8: Giám đốc cầm 20 tỷ tiền cọc mua đất của khách 'nướng' vào tiền ảo và chứng khoán; Bắt đối tượng giả danh công an để tán tỉnh, lừa tiền của phụ nữ nhẹ dạ; Chém gục anh trai vì ném con mình xuống đất...

TAND Bạc Liêu đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Đạt (SN 1989) 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Đạt tức giận vì anh trai là ông Nguyễn Chí T sau khi nhậu về đập phá đồ đạc trong miếu thờ của gia đình, còn ném con trai của mình xuống đất nên đã dùng dao chém người này gục tại chỗ. Tại kết luận giám định của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Bạc Liêu), tỉ lệ thương tật của ông T là 43%. Ngoài ra, ông T còn được xác định khuyết tật vận động, tỉ lệ tổn thương cơ thể 85%, mức độ khuyết tật đặc biệt nặng.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bà V nhiều lần chuyển cho Sơn và Công ty của Sơn tổng cộng 20,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất dự án. Tuy nhiên, Sơn không mua được đất nhưng lại dùng hàng chục tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo, hiện đã bị thua lỗ hết.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, với chiêu thức đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn, Trinh kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận, rồi chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) vừa bắt giữ Lê Thanh Hưng (SN 1994, Phú Yên) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hưng tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân làm quen với chị H (SN 1981) rồi đưa ra nhiều tình huống như đi bệnh viện, làm tang lễ cho người thân… để vay tiền của chị H với tổng tiền 90 triệu đồng. Đầu năm 2023, do cần tiền nên chị H đã nhắn tin và gọi điện thoại cho Hưng để đòi lại số tiền trên nhưng không liên lạc được.

Kiểm tra bungalow Minh Khôi (hẻm 141, khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) do Vũ Thị Ngọc Ánh (36 tuổi, quê quán Ninh Bình) đứng tên đăng ký, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang tại phòng số 68 có 7 đối tượng (4 nam, 3 nữ) và phòng số 99 có 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) đang sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng đã lập biên bản bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Hoàng Trọng Đức (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) từ Hà Nội vào TPHCM lập băng nhóm tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360%/năm. Đức chỉ đạo đàn em là Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi) và Đỗ Hồng Quân (20 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội)… yêu cầu người muốn vay cung cấp chỗ ở hiện tại, thông tin cá nhân. Ngoài ra, Đức còn chỉ đạo đàn em chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào tài khoản xã hội của các đối tượng để thế chấp. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Hoàng và 6 người khác để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.