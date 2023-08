Giám đốc cầm 20 tỷ tiền cọc mua đất của khách 'nướng' vào tiền ảo và chứng khoán

TPO - Chiều 8/8, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.