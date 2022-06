Cặp vợ chồng công nhân bỏ việc lập công ty bất động sản bán đất ảo

TPO - Vợ chồng Thanh và Diễm bỏ làm công nhân về mở công ty môi giới bất động sản ở Bình Dương. Mặc dù không có đất nhưng 2 đối tượng đã rao bán, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Ngày 10/6, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đã di lý Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) từ Hà Nội vào Bình Dương để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng này là vợ chồng, sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân đã bỏ trốn nhiều nơi và bị phát hiện bắt giữ tại Hà Nội.

Theo hồ sơ, sau khi bỏ làm công nhân, Nguyễn Kiều Diễm lập và đứng tên đại diện pháp lý Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới BĐS Gia Kỳ đóng tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Dù không có đất để chuyển nhượng nhưng khi có người đến hỏi, Diễm và Thanh đều dẫn đến những khu đất không phải của mình để giới thiệu chỉ với tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photo. Phạm Văn Thanh là người thực hiện các hợp đồng ký kết đặt cọc mua, bán đất nền cho nhiều người.

Cặp vợ chồng này đã chào bán một số lô đất ở khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các lô đất thực hiện giao dịch chuyển nhượng đều không có thật.

Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 12/2017, Diễm và Thanh đã ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 7 bị hại, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Từ tháng 1 đến tháng 8/2018, tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 8 bị hại khác, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 50 triệu đồng đến mức cao nhất là 250 triệu đồng. Tổng cộng có 15 bị hại đã sập bẫy của Diễm và Thanh với số tiền 1,320 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của các bị hại, Công an TX.Tân Uyên vào cuộc nhưng đối tượng bỏ trốn nhiều nơi và bị bắt giữ tại TP Hà Nội. Công an TX Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.