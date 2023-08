Bản tin Hình sự: Mánh khóe lừa đảo hàng trăm triệu đồng của cô đồng bổ cau

TPO - TIN NÓNG ngày 5/8: Ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan; Bắt đối tượng nhiều lần giao cấu với nữ sinh 15 tuổi; Mánh khóe lừa đảo hàng trăm triệu đồng một lần xem bói của cô đồng Trương Hương...

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hương (SN 1986) – cô đồng nổi tiếng trên mạng xã hội với câu cửa miệng “đúng nhận, sai cãi” khi bổ cau xem bói để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Hương nói với anh Trần Thế X rằng phải làm lễ giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ cúng cho hợp hướng nhà, cúng bái bát hương với tổng số tiền gần 270 triệu đồng thì gia đình mới làm ăn thuận lợi. Sau đó, anh X xin giảm xuống 180 triệu đồng và Hương hứa hẹn làm lễ xong, cuối năm 2022 sẽ bán được nhà. Tuy nhiên, mọi lời Hương nói đều không thành sự thật.

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1970) - người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Trí và đã chuyển hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh cho ông này. Tuy nhiên, Sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Liên quan đến vụ việc một nhóm người dùng dao tấn công thanh niên xem đá bóng, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết bốn thanh niên đã ra đầu thú. Theo đó, các nghi can gồm: Nguyễn Văn Tỷ (18 tuổi), Nguyễn Khắc Bảo Trung (17 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi), Nguyễn Tấn Tài (20 tuổi cùng ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Liên quan đến vụ việc ông N.V.D và ông Võ Văn Tiến (SN 1960) đi câu cá thì bất ngờ bị nhóm đối tượng tấn công, cướp xe máy khiến ông D tử vong tại chỗ, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm nghi can gây ra vụ việc là Trương Vân Quốc Vũ (SN 2008, Đắk Lắk); Trương Mến (SN 2009, Kiên Giang); Trương Văn Thương (SN 2006, Kiên Giang); Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003, Long An) và Trần Thanh Hùng (SN 2008, Kiên Giang). Theo đó, nhóm này giả vờ hỏi mua cá rồi xô hai người đàn ông câu cá xuống kênh để cướp xe máy rồi mang đi bán.

Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã bàn giao Lý Hoài Thi (20 tuổi) cho TAND huyện này để xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Thi quen biết rồi nhiều lần giao cấu với nữ sinh 15 tuổi ở cùng địa phương. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Thi với nữ sinh bị phát hiện và bị tố giác. Được biết, sau khi bị khởi tố và trong thời gian tại ngoại, Thi đã bỏ trốn và vắng mặt tại phiên tòa xét xử vào ngày 23/5/2023 nên Công an huyện Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thi.

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 17/7 và ngày 19/7/2023. Trước đó, do mâu thuẫn, hai nhóm đối tượng đi xe máy mang theo đao, phóng lợn đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng đuổi đánh nhau trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn thuộc địa bàn TP Phủ Lý.

Lực lượng chức năng Bát Xát (Lào Cai) vừa bắt giữ Lý Văn Minh (SN 1972) khi đối tượng này cùng đồng bọn đang vận chuyển một số bao tải xác rắn bên trong chứa pháo lậu đến tập kết gần bờ sông Hồng thuộc địa phận thị trấn Bát Xát.