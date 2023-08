Bản tin Hình sự: Môi giới bán thận để trả nợ dân 'xã hội'

TPO - TIN NÓNG ngày 4/8: Bắt nhóm cướp xe máy của tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM; Đang câu cá, một ‘cần thủ’ bị sát hại, cướp xe máy; Môi giới bán thận để trả nợ dân 'xã hội' ...

Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giam Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi), Trần Đức Huy (18 tuổi) và Võ Trí Tài (16 tuổi) để điều tra về tội “Cướp tài sản”. Theo điều tra, cả nhóm lên kế hoạch lừa tài xế xe ôm công nghệ L.V.Đ (56 tuổi) đến đón, Thiện yêu cầu chở vào hẻm. Khi ông Đ vừa dừng xe, Thiện xuống xe, còn Tài giả vờ đi đến tiếp cận và hỏi bao nhiêu tiền, còn Huy cũng bất ngờ ập đến, dùng dao khống chế tài xế để cướp điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ N.V.C (SN 1980, Phú Thọ) và N.T.P (SN 1988, Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua, bán mô bộ phận cơ thể người. Theo điều tra, P và C quen biết khi cùng đi bán thận rồi cùng hợp tác môi giới mua, bán thận. Cặp đôi sau đó môi giới cho người đàn ông Phú Thọ bán thận với giá 420 triệu đồng, trong khi đó cả hai cũng tìm được người có nhu cầu ghép thận với giá 1 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch thì C và P hưởng.

CSGT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa lập biên bản và chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xử phạt kịch khung vì vi phạm nồng độ cồn đối với ông L.V.B (SN 1976, hiệu trưởng một trường phổ thông dân tộc bán trú đóng trên địa bàn xã miền núi Kim Thủy) vì điều khiển xe ô tô BKS 73A-269.46 trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Ông T (khoảng 60 tuổi) và một người khác đi câu cá thì xuất hiện nhóm khoảng 5 người chạy đến đánh đập khiến ông T tử vong tại chỗ, người đàn ông còn lại ngã xuống kênh bị thương. Nhóm đối tượng sau đó đã cướp 2 xe máy của các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng Bình Dương đang điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giam Viên Đình Mạnh (42 tuổi, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi mua bán người. Theo điều tra, Mạnh nghe lời dụ dỗ của Đốc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) nên lôi kéo em trai ruột và 5 nạn nhân khác (cùng trú tại xã Ea Rốk) đưa xuống TP HCM giao cho Đốc để đưa sang Campuchia làm việc với thù lao 50 triệu đồng.

Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Nguyễn Hữu Đạt (SN 2005, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Đạt cùng bố mẹ đến nhà bà Chu Thị Chinh (SN 1959 để trả tài liệu học tập và cảm ơn gia đình đã giúp Đạt ôn thi tốt nghiệp THPT. Tại nhà bà Chinh, Đạt lấy trộm chùm chìa khoá để mở két sắt ở cạnh giường lấy trộm 1 cọc tiền, tổng giá trị 100 triệu đồng, sau đó cất vào balo cá nhân mang về nhà để nạp vào game và đã chơi thua hết số tiền nêu trên.

Công an An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (SN 1982, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo điều tra, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, tán phát nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.