Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể với hàng chục vết thương ở bãi đất hoang

TPO - TIN NÓNG ngày 1/8: Hà Nội: Nam thanh niên bị lừa 1,4 tỷ khi tham gia ứng dụng hẹn hò online; Nhiều băng nhóm tuổi teen ở Hải Phòng mang dao kiếm lượn phố để gây sự; Phát hiện thi thể với hàng chục vết thương ở bãi đất hoang...

Công an Bình Dương đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể thanh niên 21 tuổi quê Kiên Giang với hàng chục vết thương ở bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, TP Thuận An. Được biết, khu vực phát hiện thi thể có nhiều cây nhỏ, hoang vắng, thường xuyên có nhiều nhóm thanh niên lui tới.

Công an Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Gia Luật (SN 1956, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh này từ năm 2010 đến năm 2021.

Do bức xúc và không đồng ý với tiền đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 28 Cao Lộc- Ba Sơn, nên Hoàng Thị Lỏi (SN 1969) và chồng tên Chu Văn Lo (SN 1969) dùng dao nhọn đâm vào người các chiến sỹ công an khiến họ bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu. TAND Cao Lộc (Lặng Sơn) đã tuyên phạt Lỏi 12 tháng tù giam, Lo 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Nam thanh niên cài đặt ứng dụng “hoanxxx” trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web: https://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nam thanh niên được hướng dẫn phải nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do hệ thống bị lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc.

Người dân phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vừa phát hiện một thi thể trôi trên kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau (đoạn thuộc khóm 3, phường Láng Tròn). Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, trên thi thể nạn nhân có hai điện thoại, một thẻ sim chưa sử dụng và một số giấy tờ tùy thân như: Một thẻ tín dụng; số tiền khoảng 300.000 đồng; một căn cước công dân, một giấy phép lái xe có tên T.H.O (SN 1997, ngụ khóm 1, phường 2, thành phố Bạc Liêu).

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tạm giữ Vũ Thế Anh (SN 2006), Nguyễn Hưng Thịnh (SN 2007) và Trần Long Vũ (SN 2007, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Thế Anh và Thịnh cùng nhóm gần 10 đối tượng rủ nhau mang theo dao kiếm các loại và vỏ chai thủy tinh rồi điều khiển 5 xe máy di chuyển từ TP Uông Bí sang TP Hải Phòng. Khi thấy anh Đ.D.T và N.P.H (cùng ở quận Hồng Bàng) và nhóm bạn di chuyển trên ba xe máy cùng chiều đường. Nhóm thanh niên TP Uông Bí đã hô hoán, đuổi ép xe nhóm thanh niên quận Hồng Bàng vào sát vỉa hè. Sau đó, các đối tượng quê Quảng Ninh dùng dao kiếm, giáo chọc đuổi chém khiến Đ.D.T và N.P.H bị thương, phải cấp cứu.

Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã tạm giữ Trần Thị Bích Liên (39 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, thấy con gái 9 tuổi đưa một bé gái 8 tuổi mới quen ở công viên đến gần chỗ mình, bà Liên liền tìm cách gỡ móc khóa sợi dây chuyền trên cổ bé gái nhưng không thành công. Bé gái thấy vậy liền phản ứng thì bà Liên giằng co, giật lấy sợi dây chuyền rồi nhanh chóng kêu con gái lên xe, nổ máy xe tẩu thoát.

TAND TPHCM dự kiến đưa vụ Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) và 12 đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm từ ngày 25-28/8. Trước đó, thay vì lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Tuấn chỉ đạo tổ công tác bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy, nhận tiền, vàng và USD để tha cho các đối tượng không bị xử lý.