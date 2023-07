Bản tin Hình sự: Nguyên nhân 31 đối tượng trang bị súng và áo chống đạn kéo đến Tiền Giang

TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Sau tiếng súng nổ ở Khánh Hòa, cả ông và cháu phải nhập viện; Nghi can sát hại người phụ nữ bán cá khai động cơ gây án; Nguyên nhân 31 tên côn đồ trang bị súng và mặc áo giáp chống đạn kéo đến Tiền Giang...

Công an tỉnh Tiền Giang vừa chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ hơn 31 thanh niên trên 6 xe ô tô có mang theo súng, áo chống đạn. Khi bị cảnh sát nổ súng trấn áp, nhiều người trên 6 xe ô tô bỏ xe chạy thoát thân nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Bước đầu, nhóm này khai vừa “kéo quân” qua một địa bàn huyện ở Tiền Giang giải quyết mâu thuẫn đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ.

Liên quan đến việc chị M.T.L (35 tuổi, quê Hậu Giang) bị sát hại tại ki ốt bán cá, nghi can là Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, quê Hậu Giang) đã đến Công an Thuận An (Bình Dương) đầu thú. Hòa khai, do ghen tuông và níu kéo tình cảm bất thành với vợ hờ là chị L nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Chị T.T (48 tuổi, Hậu Giang) đang đứng ở sạp hàng thịt heo của mình tại xã Đức Hào Đông, huyện Đức Hoà (Long An) như thường lệ thì đối tượng Danh Thanh Sơn ( 50 tuổi) đi vào. Qua nói chuyện, giữa hai người xảy ra cự cãi. Lúc này, Sơn liền lấy con dao trên sạp thịt đâm vào cổ chị T. Chị T được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Do mâu thuẫn với ông Đ.P.Đ (52 tuổi, bố của bạn gái), Phan Thành Dũng dùng súng săn bắn khiến ông Đ và anh Đ.T.A (26 tuổi) trúng đạn ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng phóng xe bỏ chạy nhưng bị người dân ngăn cản vây bắt. Lúc này, hắn đã lấy dao chém vào cánh tay của anh Đ.T. H khi bị anh này cùng người dân vây bắt để giao nộp Dũng cho công an. Trong quá trình giằng co, Dũng cũng bị thương. Công an Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ Trần Văn Đức (48 tuổi) ở Đắk Lắk lái ô tô màu đen đâm trực diện, nhiều lần vào ô tô đỏ đang đậu bên đường Kim Đồng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip dài hơn 6 phút thể hiện cụ thể hành vi coi thường pháp luật của ông ta. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Đức phát hiện em trai của vợ cũ đã lái chiếc xe màu đỏ nên lái xe chặn đường, tông liên tiếp vào xe. Mới đây, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam Đức về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

HĐXX TAND TP Hà Nội vừa đưa ra phán quyết với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Số này có 4 người bị phạt tù chung thân, mức án khác so với đề nghị của Viện kiểm sát; các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù giam về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh những phán quyết đã tuyên, HĐXX tiếp tục kiến nghị điều tra các tổ chức, cá nhân đã nêu trong bản kết luận điều tra và cáo trạng truy tố.