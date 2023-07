Bản tin Hình sự: Chém gục đối thủ vì 'cay' chuyện ngồi cạnh người yêu mình

TPO - TIN NÓNG ngày 31/7: Kinh hoàng phát hiện thi thể nam giới bị nhiều vết đâm; Thu giữ súng, đạn sau vụ xô xát khiến 1 người chết tại quán bida; Chém gục đối thủ vì 'cay' chuyện ngồi cạnh người yêu mình...

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Trần Quang Đạt 13 năm tù, Nguyễn Quang Sang 8 năm tù cùng về tội Giết người. Theo cáo trạng, Đạt nảy sinh ghen tuông khi nhìn thấy bạn gái mình ngồi cạnh và nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Tùng nên đến nhà Sang mượn dao. Sau đó, Đạt truy đuổi anh Tùng, chém gục giữa đường. Anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích 24%.

Công an TPHCM đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện kế hoạch chuyên đề, biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá đối các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng. Ngoài ra, Công an TPHCM chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng rà soát, lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc có điều kiện, khả năng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Người dân vừa phát hiện thi thể anh V.K (21 tuổi, Hậu Giang) ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) nên trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có hơn 20 nhát dao và rất có thể địa điểm gây án không phải là nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Trần Thế Hiển (29 tuổi, Sóc Trăng) và Ngụy Lập Thanh (43 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản” và “Chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, lợi dụng việc cửa hàng điện thoại ít người trông coi và nhân viên sơ hở, Hiển giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ ôm nhiều điện thoại iPhone loại đắt tiền của cửa hàng chạy ra ngoài và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, Lâm Hữu Trí - Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hằng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền nhận qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng. Hằng tháng, Trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội Thanh tra giao thông phụ trách các địa bàn có các phương tiện hoạt động theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước. Mới đây, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 cá nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh liên quan đến vụ án.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ tàu cá KG 93262 vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc từ vùng biển Campuchia chạy về hướng đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Công an TP Tân An (Long An) đang điều tra, làm rõ vụ mất tài sản tại khu vực sân vận động tỉnh. Trước đó, ki ốt của chị Đỗ Thị Thu H (ngụ TP Tân An, bán vé số) bị kẻ trộm đột nhập lấy mất gần 4.000 tờ vé số trị giá trên 40 triệu đồng của khách hàng.

Ông Q xảy ra mâu thuẫn với hai người đánh bida là P.Q.H (22 tuổi) và N.H.D (35 tuổi). Sau đó, xuất hiện một người (chưa xác định danh tính) bước vào quán, dùng súng gí vào đầu và dùng báng súng đánh D. Vì vậy, D và bạn dùng cây gậy đánh bida đánh lại khiến người này bỏ chạy. Tiếp đến, một nhóm hơn 10 người xông vào quán bida, dùng hung khí tấn công khiến ông Q tử vong sau đó. Công an Vĩnh Long đang điều tra vụ việc.