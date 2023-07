Bản tin Hình sự: Bản án nghiêm khắc với cựu điều tra viên vụ 'chuyến bay giải cứu'

TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: 4 án tù chung thân trong vụ chuyến bay giải cứu; Hai thiếu nữ bị lừa bán cho quán cà phê 'kích dục'; Bắt khẩn cấp kẻ hắt nước sôi vào em dâu đang mang bầu; Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng ngủ khai gì? Bản án nghiêm khắc với cựu điều tra viên vụ 'chuyến bay giải cứu'...

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên 3 án chung thân về tội "Nhận hối lộ" đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Bị cáo Hoàng Văn Hưng cũng bị tuyên án "Chung thân" về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng bà Phạm Thị H. (SN 1969, trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) chỉ lợi dụng để mượn tiền, Trần Văn Năng (SN 1962, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) bực tức và ra tay sát hại nạn nhân trong phòng ngủ rồi lấy chiếc túi xách của nạn nhân đang để trên giường, bên trong túi xách có 2 chiếc điện thoại cùng 642 nghìn đồng và một số đồ dùng cá nhân. Sau đó, Năng lấy chiếc xe máy của bà H. dựng ở sân bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Năng về tội Giết người, Cướp tài sản.

Do mẫu thuẫn xích mích giữa chị B.T.X (SN 1989, trú tại xóm Sào Đông) và con nhỏ tên V (SN 2019), Bùi Thị Lành (SN 1983, trú tại xóm Sào Đông, Sào Báy) là chị chồng của chị X đã thực hiện hành vi đổ nước sôi vào hai nạn nhân. Hậu quả khiến chị X và cháu bị bỏng ở vùng lưng và ngực bụng, và hiện đang được cấp cứu. Đáng lo ngại, chị X đang mang thai ở tháng thứ 3. Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lành.

Đến địa bàn xã biên giới Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) "tuyển dụng” một số cô gái trẻ đẹp để đi làm ở Bình Dương, Nguyễn Văn Thương (SN 1992, trú tại TP Thuận An) đã lừa gạt 2 thiếu nữ 14 và 15 tuổi bán cho người đàn ông tại tỉnh Bình Dương với 1,9 triệu đồng. Hai cô gái này phải làm việc tại quán cà phê massage “kích dục”. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi đối với Thương.

Có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ, Trần Văn Đức (48 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lái chiếc ô tô màu màu đen, cố tình tông nhiều lần vào xe con màu đỏ ở trước cổng nhà vợ cũ trên đường Kim Đồng, phường Tân An. Cơ quan chức năng giám định thiệt hại của chiếc ô tô đỏ lên tới 472 triệu đồng. Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam Đức về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Do thiếu tiền tiêu xài, Hoàng Đình Phát (SN 1993, trú xã Hưng Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú xã Kiến Thành) rủ nhau vào khu vực rẫy của gia đình anh Lê Xuân Huân (SN 1987, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cắt trộm khoảng 700 kg quả sầu riêng đem bán. Công an huyện Đắk R'lấp đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản.