Bản tin Hình sự: Điều tra vụ nam kỹ sư tử vong bất thường dưới mương nước

Lực lượng chức năng xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể anh Đ.H.T (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang) hiện là kỹ sư làm việc trong Khu Kinh tế Vũng Áng nổi trên kênh N1 (kênh chính dẫn nước tưới của Hồ Kẻ Gỗ) đoạn qua cầu Máng. Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 26/7, người nhà của nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nhắn đến khu vực Cầu Máng để đưa xe về vì T có việc đột xuất phải đi gấp. Đến sáng 27/7, gia đình nhận được tin phát hiện thi thể anh T tại khu vực trên. Được biết, kênh N1 đã đóng nước cách đây nhiều ngày. Mực nước ở trên kênh đang rất cạn nên khó xảy ra tai nạn đuối nước.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi liên quan vụ án hai anh em ruột tử vong trên đường liên tỉnh Hải Phòng – Hải Dương gần đây. Theo điều tra, nhóm nghi phạm đã mang hung khí truy sát hai nạn nhân khi họ trên đường đi làm thêm về từ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Kinh Môn (Hải Dương).

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mức án 3 năm tù và cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến việc mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Quá trình điều tra, công an xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm, là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo điều tra, nhóm đối tượng Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền qua sàn RosyStyle. Bước đầu đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Hùng (cựu Cục phó Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường) mức án 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tại tòa, ông Trần Hùng đưa ra 2 bức ảnh ông này đang ở nhà riêng tại thời điểm kẻ môi giới khai là gặp ông Hùng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghiên cứu hồ sơ và xem xét lời khai của người liên quan tại tòa, nhận thấy những chứng cứ nêu trên không đủ căn cứ thể hiện ông Hùng có chứng cứ ngoại phạm.

Công an Nghệ An vừa bắt giữ Trần Văn Năng (SN 1962, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Trước đó, người dân phát hiện bà P.T. H (SN 1969) tử vong trong phòng ngủ, trên người và sàn nhà có nhiều vết máu. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, người thân phát hiện gia đình bị mất một xe mô tô cùng túi xách của bà H bên trong có hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác. Quá trình rà soát, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Năng. Đáng nói sau khi gây án Trần Văn Năng đã lấy xe mô tô bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Phú Riềng Đỏ đoạn thuộc phường Tân Bình. Trước đó, bà N.L (55 tuổi) điều khiển xe máy điện chở cháu trai 8 tuổi thì xảy ra va chạm với chiếc xe ben lưu thông cùng chiều. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe máy và hai bà cháu ngã xuống đường. Bé trai bị bánh xe ben cán qua người tử vong tại chỗ, còn bà L bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.