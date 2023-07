Bản tin Hình sự: Bản án tử hình cho kẻ sát hại bạn gái dã man giữa phố

TPO - TIN NÓNG ngày 26/7: Cô gái trẻ bị hãm hiếp vì đi nhờ xe người lạ; Người vợ chi hàng trăm triệu mua ma túy về bán và cho chồng sử dụng; Nhà báo Hàn Ni bị truy tố vì xúc phạm vợ chồng bà Phương Hằng; Bản án tử hình cho kẻ sát hại bạn gái dã man giữa phố...

TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Văn Thành (25 tuổi, Thái Nguyên) án tử hình về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Theo cáo trạng, do ghen tuông vì thấy bạn gái 19 tuổi đứng nói chuyện với anh Duy (28 tuổi) và nói rằng anh này là người yêu nên Thành đi mua dao, lao đến đâm bạn gái 15 nhát rồi rời đi, nhưng đi được 10m lại quay lại đâm thêm 10 nhát. Chị Phương tử vong tại hiện trường, anh Duy bị tổn hại 4% sức khỏe.

Công an TP Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Vinh (SN 1983) về hành vi hiếp dâm. Trước đó, chị H (SN 2004) đi nhờ xe Vinh đến bệnh viện nhưng Vinh lại chở chị này đến đoạn đường vắng rồi dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi giao cấu, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Được biết, Vinh là đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, dâm ô trẻ em và trộm cắp tài sản.

TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Châu (SN 1980); Nguyễn Hữu Giáp (SN 1984) và Hồ Minh Tuấn (SN 1979) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Châu khai mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 243 triệu đồng rồi chia nhỏ để bán cho Giáp, Tuấn và để chồng sử dụng.

Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, luật sư, nhà báo, ngụ quận 7) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan đến việc xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi), ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng).

TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm “cho vay lãi nặng” và “rửa tiền” đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 58 tuổi ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, cùng trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công an Bình Dương đang tạm giữ Mai Văn Mơ (25 tuổi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người". Theo điều tra, anh Trương Phước Dã (21 tuổi, Đồng Tháp) có mâu thuẫn từ trước với Mơ và hẹn gặp nhau giải quyết. Sau đó, Dã gọi anh ruột là Trương Hoàng Vũ (27 tuổi) và anh rể là Nguyễn Văn Trí (30 tuổi) đến giúp sức. Khi gặp nhau trước Công ty Glory, ba anh em Dã lao vào tấn công Mơ. Thấy yếu thế, Mơ rút con dao thủ trong người ra rồi đâm loạn xạ. Hậu quả làm anh Vũ tử vong, còn Dã bị thương.

Thanh tra Chính phủ bắt đầu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.