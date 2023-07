Nhà báo Hàn Ni bị truy tố vì xúc phạm vợ chồng bà Phương Hằng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, luật sư, nhà báo, ngụ quận 7) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, ông Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản Youtube "LS Trần Văn Sỹ" và bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản Youtube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi), ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng). Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Việc làm này gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu, Công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định, bà Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 17 luật An ninh mạng. Bà Hàn Ni khai những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin, nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng nên không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép. Còn bị can Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Hàn Ni và ông Sỹ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự. Bị can Hàn Ni gửi đơn tố giác chồng bà Nguyễn Phương Hằng Diễn biến mới liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng ‘tố’ luật sư Hàn Ni Nhà báo Hàn Ni đã xâm phạm bí mật đời tư của vợ chồng bà Phương Hằng như thế nào? Hoàng Thuận