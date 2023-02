Nhà báo Hàn Ni đã xâm phạm bí mật đời tư của vợ chồng bà Phương Hằng như thế nào?

TPO - Cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Từ tố cáo của bà Phương Hằng

Tối 25/2, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni, 46 tuổi, ngụ quận 7) và luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo Công an TPHCM, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP đã tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng bà Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty CP Đại Nam (tỉnh Bình Dương) và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên kênh youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Hàn Ni và ông Sỹ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, lệnh khám xét đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đồng thời thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Mâu thuẫn từ mạng xã hội

Theo tìm hiểu của PV, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni từng livestream và có đơn tố cáo đối phương bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của mình.

Vụ việc “lùm xùm” giữa hai cá nhân này xuất phát từ các buổi livestream của bà Hằng trong năm 2021.

Quay về thời điểm đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ nổi lên như một “hiện tượng mạng” khi liên tục xuất hiện livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên (48 tuổi, người tự nhận là “lương y” chuyên trị bệnh câm, điếc) có hành vi lừa đảo.

Sau đó, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) bị bà Hằng “réo tên” vì tham gia cùng ông Yên trong một số buổi chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Ngoài nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng còn cho rằng một số nghệ sĩ có dấu hiệu bất minh trong vấn đề kêu gọi từ thiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì lũ lụt (cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và cho rằng những cáo buộc của bà Hằng không có căn cứ).

Vụ việc càng thêm phức tạp khi một nghệ sĩ khác bị cuốn vào cuộc “khẩu chiến” mạng xã hội và bị bà Hằng cáo buộc “đẻ thuê”.

Cùng thời gian này, bà Hàn Ni – phóng viên một tờ báo tại TPHCM đã lên tiếng, cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đời tư cá nhân.

Đáp lại, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream, mổ xẻ đời tư cá nhân của bà Hàn Ni và thậm chí còn tổ chức livestream, lôi kéo nhiều người đến cơ quan và nơi ở của bà này, gây ồn ào suốt một thời gian.

Ngoài gửi đơn tố cáo hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng, bà Hàn Ni còn sử dụng mạng xã hội, youtube để đăng tải một số nội dung thông tin, video liên quan đến cá nhân bà Hằng cùng quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Trong khi đó, ông Trần Văn Sỹ (luật sư Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nguyên là chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long đã dùng kênh Youtube là “LS Trần Văn Sỹ” với hơn 124.000 người theo dõi để tham gia vào vụ việc.

Trên kênh youtube cá nhân của mình, ông Sỹ thường xuyên chia sẻ nhiều thông tin vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng cùng ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Hằng) và Công ty CP Đại Nam.

Trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam chỉ 1 ngày, vào ngày 23/2 ông Sỹ còn đăng tải lên kênh youtube của mình một video có thời lượng hơn 38 phút chia sẻ ý kiến cá nhân về việc giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng và suy diễn về những tình tiết xung đột có liên quan.