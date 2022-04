Nhập đơn tố giác của nhà báo Hàn Ni vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Hôm nay (29/4), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra năm 2021-2022 tại TPHCM, do bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cư trú quận 1, TPHCM) thực hiện.