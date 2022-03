Đại học Luật TPHCM lên tiếng về giảng viên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Ông Đ.A.Q, người từng xuất hiện trong một số chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng hiện là giảng viên của Trường ĐH Luật TPHCM, giảng dạy về luật đất đai, môi trường của khoa Luật thương mại.

Về việc giảng viên Đ.A.Q xuất hiện trong một số chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM hôm nay cho hay: Ông Đ.A.Q giảng dạy về luật đất đai, môi trường của khoa Luật Thương mại. Hiện ông này vẫn công tác bình thường.

“Nhà trường chỉ quản lý ông Đ.A.Q về mặt con người, chuyên môn thực thi nhiệm vụ của mình ở nhà trường, còn tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, khi cơ quan nhà nước xử lý hành chính về vi phạm an ninh mạng hay khởi tố ông Đ.A.Q thì nhà trường mới có cơ sở để xử lý theo luật viên chức, còn hiện tại, nhà trường không có thẩm quyền xác định người đó vi phạm pháp luật hay không.

Cũng theo ông Hải, Trường ĐH Luật TPHCM là nơi đào tạo về luật nên tinh thần của nhà trường là không dung túng cho sai trái.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, là Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) để điều tra về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” - theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM đang điều tra mở rộng, làm rõ những người tiếp tay, cung cấp tài liệu, đạo diễn, lên kịch bản cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong những buổi livestream có nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác; làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi livestream này.

Tờ Vietnamnet dẫn nguồn tin từ ca sĩ Vy Oanh cho biết, nữ ca sĩ có gửi đơn tố cáo đối với một số người liên quan đến các hoạt động livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có tiến sĩ Đ.A.Q, luật sư N.Đ.K… là khách mời của bà Hằng trong nhiều buổi livestream trên mạng xã hội. Vy Oanh cho rằng, những người này cùng bà Hằng đã livestream có những phát ngôn, lời lẽ xúc phạm cô. Trong đó, bà Hằng là người chửi bới nặng nề. Còn những vị khách mời tung hứng, moi móc, chế giễu đối với Vy Oanh. Vietnamnet cũng thông tin từ đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, hôm 24/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.