Công an mời làm việc đội ngũ 'hậu cần' giúp bà Nguyễn Phương Hằng livestream

TPO - Công an TPHCM sẽ mời những người giúp bị can Nguyễn Phương Hằng quản lý 12 kênh mạng xã hội, lên kịch bản, khách mời trong các buổi livestream nhục mạ người khác của bà Hằng để điều tra.

Ngày 27/3, nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quá trình điều tra, Công an xác định từ bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng 12 kênh trên mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok…) để livestream bôi nhọ, nhục mạ người khác, tung tin sai sự thật.

Bà Hằng đã giao cho nhiều người quản lý các kênh mạng xã hội này để thực hiện livestream, phát tán nội dung theo yêu cầu của bị can. Trong đó, có nhiều video sai sự thật, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Công an xác định, bà Hằng có đội ngũ "hậu cần" giúp sức thu thập thông tin, lên kịch bản, chuẩn bị nội dung nói trong các buổi livestream phát trên mạng xã hội trong thời gian dài.

Do đó, Công an TPHCM mở rộng điều tra, mời làm việc những người có liên quan này để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bên cạnh những người trực tiếp hỗ trợ bà Hằng về hậu cần, kỹ thuật, cơ quan công an cũng sẽ mời làm việc các youtuber, facebooker có mối quan hệ hoặc xuất hiện và phát ngôn trong các buổi livestream của bà Hằng.

Như đã đưa tin, Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của những người bị bà Hằng bôi nhọ. Quá trình điều tra, Công an đã nhiều lần mời bà Hằng lên trụ sở làm việc để răn đe, khuyến cáo, yêu cầu bà Hằng chấm dứt hành vi livestream phát ngôn ảnh hưởng đến người khác nhưng bà này cố ý né tránh, không chấp hành.

Công an xác định, bà Hằng có thái độ chống đối, không hợp tác, coi thường pháp luật, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại TPHCM và một số tỉnh thành khác.

Hai ngày qua Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triệu tập làm việc với nhiều tài khoản mạng xã hội phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng bị bắt.