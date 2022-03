Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh mạng xã hội để livestream nhục mạ người khác

TPO - Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã mời bà Hằng lên làm việc 4 lần và xác định bà này dùng 12 kênh mạng xã hội để nhục mạ người khác.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Trong đêm 24/3, Công an đã thực hiện lệnh khám xét hai ngôi nhà của bị can ở TPHCM và thu giữ nhiều tài liệu.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM khẳng định bà Hằng thường xuyên thực hiện các buổi livestream trên Facebook, Youtube phán tán những thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Trước đó, từ khoảng tháng 3/2021, bà Hằng thường xuyên thực hiện các buổi livestream tố cáo sai sự thật, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Bà Hằng cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng mời làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, tháng 4/2021, bà Hằng bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan... tố cáo đến cơ quan công an về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Công an TPHCM đã xác định bà Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng.

Cơ quan điều tra đã mất nhiều tháng để thu thập thông tin, phân tích những vi phạm của bà Hằng. Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã 4 lần mời bà Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo nhưng bà Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, phân tích nội dung các buổi livestream của bà Hằng, Cơ quan điều tra xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" nên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi của bà Hằng cũng như vai trò những người liên quan. Trong đó có đội ngũ 'hậu cần' giúp bà Hằng thực hiện các buổi livestream, khách mời có phát ngôn trong các video của bị can để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.