TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam về tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".