Diễn biến nóng vụ ca sĩ Vy Oanh tố bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam, Công an TP HCM đã gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến ca sĩ Vy Oanh.

Ngày 27-3, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động rằng hôm 25-3, thượng tá Trần Thị Kim Lý - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM - đã ký thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh).

Thông báo nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube) để nhiều lần tổ chức livestream phát ngôn vu khống, làm nhục người khác.

Đồng thời, ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh) cho biết hiện Công an TP HCM đang lấy lời khai ca sĩ Vy Oanh.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư của mình đến Công an TP HCM nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với hành vi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cô.

Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ hôm 16-5 đến 9-10-2021, với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm, như "đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" lặp lại 2 lần, "làm bé" lặp lại 2 lần, "giật chồng" và "giựt chồng" lặp lại 3 lần, "zĩ zãng zơ záy" (dĩ vãng dơ dáy) lặp lại 9 lần…

Theo Vy Oanh, trước đây, cô đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an TP HCM. Ngày 29-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã mời cô lên làm việc. Song, ngày 3-10-2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa thông tin sai lệch - theo nữ ca sĩ, rằng "Vy Oanh thưa tôi là nói nó đẻ thuê, rồi lên công an thì nói nó đưa khai sinh ra thì khai sinh không có cha, chồng nó thì kết hôn sau này nên công an phải đuổi nó về. Trời ơi, nhục ơi là nhục…"; "ca sĩ Vy Oanh không có đẻ thuê mà không có cha…".

Trong đơn gửi Công an TP HCM lần này, Vy Oanh viết: "Trong buổi livestream ngày 9-10-2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng người được giới thiệu là luật sư Nguyễn Đình Kim và tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của tôi, nói tôi "giật chồng", là "người thứ ba" xâm phạm đến cuộc hôn nhân trước đó của người chồng hiện tại, với người vợ trước mới dẫn tới sự ly hôn của họ. Cả 3 người (bà Hằng, luật sư Kim và tiến sĩ Quân) "kẻ tung, người hứng" một cách say mê, với hình ảnh cười cợt, giọng điệu chế giễu, đã hạ nhục tôi bằng thái độ hả hê, cợt nhả".

Link gốc:

https://nld.com.vn/phap-luat/dien-bien-nong-vu-ca-si-vy-oanh-to-ba-nguyen-phuong-hang