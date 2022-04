Trung tướng Tô Ân Xô: Sớm đưa vụ án Nguyễn Phương Hằng ra xét xử

TPO - Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 4/4, Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án Nguyễn Phương Hằng và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.