Diễn biến mới liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng ‘tố’ luật sư Hàn Ni

TPO - Từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam luật sư Đặng Thị Hàn Ni và mới đây Đoàn luật sư TPHCM cũng đã có hình thức xử lý đối với nữ luật sư này.

Chiều 26/3, trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM xác nhận: Đoàn Luật sư TPHCM đã tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, ngụ quận 7, TPHCM) do bà Hàn Ni đang là bị can trong vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thụ lý.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cũng cho biết thêm, việc tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bà Hàn Ni là tạm thời. Đoàn Luật sư TPHCM sẽ có quyết định cuối cùng đối với bà Hàn Ni khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 24/3 vừa qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM đã có buổi họp liên quan đến việc xử lý đối với bà Hàn Ni.

Tại cuộc họp này, các thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM đã thống nhất việc tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TPHCM của bà Hàn Ni và giao Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM ký quyết định theo thẩm quyền.

Liên quan tới vụ án bà Hàn Ni đang là bị can, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM cùng cấp đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của bà Đặng Thị Hàn Ni tại đường số 14 (phường Tân Thuận Đông, quận 7).

Trước đó 1 ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo thông tin ban đầu, việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hàn Ni được cho là có liên quan đến quá trình điều tra theo nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). Bà Hằng đã có đơn tố cáo bà Hàn Ni đã có hành vi vu khống, làm nhục...