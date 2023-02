Diễn biến mới vụ khởi tố nhà báo Hàn Ni

TPO - Sáng 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã thực hiện khám xét nhà riêng của bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) tại đường số 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Liên quan đến diễn biến vụ việc bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, sáng 25/2, Công an TPHCM đã thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của bà này.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng công an cùng viện kiểm sát đã có mặt tại nhà riêng của bà Hàn Ni tại đường số 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Phía bên ngoài, có 2 xe công vụ cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều người hiếu kỳ đứng quay clip, chụp ảnh đã bị lực lượng chức năng giải tán.

Việc khám xét được thực hiện trong khoảng 2 giờ.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành khám xét.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của bà Hàn Ni. Tuy nhiên, việc bà Ni bị khởi tố được cho là có liên quan đến quá trình điều tra đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Cũng trong tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Anh Quân được xác định có vai trò đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng trong việc livestream xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều cá nhân.