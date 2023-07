Bản tin Hình sự: Đường dây tín dụng đen thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 24/7: Bắt nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp tại cánh đồng; Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng; Nhóm thanh niên ở Long An mang mã tấu, 'bom xăng' đi giải quyết mâu thuẫn; Công an xác minh vụ người đàn ông bị hàng xóm dùng dao tấn công;...

Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty nên Trần Văn Đức (SN 1998, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) tự tạo ra nhiều lý do để điều chị B.T.T.H (SN 1994, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) ra khu vực cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Miện nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, hắn dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực và tay khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm lấy một số tài sản của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Đức để điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia, do nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu. Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Nhóm 30 thanh niên từ huyện Châu Thành (Long An) chạy xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm sang giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên khu vực hai xã Đức Tân và Nhựt Ninh (huyện Tân Trụ) thì bị tổ công tác của Công an huyện Tân Trụ phát hiện, bắt giữ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng, thu 7 dao, mã tấu tự chế, 7 chai thủy tinh chứa xăng và ngay trong đêm tiếp tục truy tìm số đối tượng còn lại.

Trong quá trình công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thị xã Đức Phổ, Nguyễn Lê Ninh (36 tuổi, trú xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng môi giới (cò đất) nhận làm hồ sơ cấp sổ đỏ. Bên cạnh đó, Ninh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lấy phôi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân khác để làm sai lệch, thay đổi thông tin và lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp sổ. Công an thị xã Đức Phổ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh về tội giả mạo trong công tác.

Người đàn ông ở trong căn hộ chung cư The Light trên đường Tố Hữu (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng 4-5 cháu bé ăn sáng, thì bất ngờ có một người đàn ông cởi trần (hàng xóm - PV) đi tới cửa. Khi thấy chủ căn hộ ở cửa, người này cầm con dao tấn công. May mắn, nạn nhân tránh được và dùng chiếc ghế gỗ để chống cự và đóng cửa lại. Công an phường Trung Văn đã lập hồ sơ vụ việc, báo cáo Công an quận Nam Từ Liêm xác minh làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 người (1 nam, 1 nữ) ở khu vực cống nước Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người dân lập tức thông báo tới cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, cách đây vài hôm, cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người vợ bỏ đi và nhảy xuống cống, sau đó người chồng nhảy theo để cứu và xảy ra sự việc thương tâm. Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.