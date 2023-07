Bắt hai đối tượng cắt trộm 700 kg sầu riêng

TPO - Do thiếu tiền tiêu xài, Phát và Tuấn rủ nhau cắt trộm hơn 700 kg quả sầu riêng tại rẫy của một người dân ở xã Hưng Bình (huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) mang đi bán.

Ngày 28/7, Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 26/7 công an xã Hưng Bình nhận được tin báo của anh Lê Xuân Huân (SN 1987, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) trình báo bị kẻ gian cắt trộm khoảng 700 kg quả sầu riêng tại khu vực rẫy của gia đình ở thôn 1, xã này.

Ngay sau đó, Công an xã Hưng bình đã phối hợp với Công an huyện Đắk R’Lấp xác minh, điều tra. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Đình Phát (SN 1993, trú xã Hưng Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú xã Kiến Thành).

Tại cơ quan công an, Phát và Tuấn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn nhau đi cắt trộm quả sầu riêng để bán.

Cụ thể, hai đối tượng lợi dụng thời tiết Đắk Nông đang bước vào mùa mưa, rẫy sầu riêng vắng người, xa khu dân cư nên đột nhập cắt trộm quả.

Theo thương lái, hiện nay sầu riêng đang được thu mua với giá cao từ 60.000đ - 85.000đ/kg. Do đó, gia đình anh Huân ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk R’Lấp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định