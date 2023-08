Bản tin Hình sự: Để bạn gái làm quen người lạ rồi dụ đến nơi vắng sát hại, cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Mang dao, kiếm từ Đắk Nông sang Lâm Đồng bắt giữ con nợ; Công an điều tra người đàn ông bị đánh hội đồng trong đêm; Để bạn gái làm quen người lạ rồi dụ đến nơi vắng sát hại, cướp tài sản...

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể anh N.T.K (22 tuổi) tại bãi đất trống với hơn 20 nhát dao đâm, Công an Bình Dương đang tạm giữ hai nghi can là Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Theo điều tra, Mỹ Anh lên mạng làm quen nạn nhân rồi hẹn đến bãi đất trống để tâm sự. Khi anh K đến điểm hẹn, Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt nạn nhân, trong khi đó Thông cầm dao đâm nhiều nhát sau lưng anh K. Tiếp đó, cặp đôi lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Khi bị bắt, Thông nói Mỹ Anh không liên quan đến vụ án giết người mà chỉ đi cùng trong lúc chạy trốn hòng bao che tội danh cho bạn gái.

TAND quận 6 (TPHCM) đã đình chỉ giải quyết vụ “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự” mà Viện KSND quận 6 là bị đơn, ông Trịnh Dân Cường (SN 1956, ngụ TPHCM) là nguyên đơn. Lý do đình chỉ là vì những tài liệu, chứng cứ nộp kèm hồ sơ khởi kiện của ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017. Trước đó, ông Cường khởi kiện yêu cầu Viện KSND quận 6 xin lỗi công khai, phục hồi danh dự, bồi thường thiệt hại cho ông về việc ông từng bị giam giữ oan gần 2 năm.

Cơ quan chức năng huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành phát hiện hầm vàng mới, cùng lán trại, dụng cụ dùng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực xã Hồng Thủy (huyện vùng cao A Lưới), nên tiến hành tiêu hủy, khắc phục hiện trạng của khe suối.

Công an Quận 11 (TP HCM) đang điều tra vụ việc ông L.T.P (39 tuổi) bị nhóm người quen dùng hung khí đánh hội đồng và vụ việc được camera an ninh ghi lại rồi lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do ông P có mâu thuẫn với người tên T.H.H. Theo clip, khi nạn nhân nằm dưới đất, nhóm người này tiếp tục dùng chân đạp vào vùng lưng và đầu rồi ép vào chỗ một số xe máy dựng bên đường.

Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tạm giữ Nguyễn Đào Tuấn (SN 1998), Nguyễn Kiên Trung (SN 1999), Nguyễn Văn Hùng (SN 2002), Tôn Trọng Nghĩa (SN 2003) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, anh D nợ Tuấn 15 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi mà chưa trả nên Tuấn cùng đồng bọn thuê ô tô đến nơi anh D làm thuê để đòi nợ rồi bắt anh này lên xe đánh đập, dùng dao uy hiếp và chở anh D đi nơi khác.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Phương đã rủ ông P.C.L (doanh nhân ngành xây dựng, ngụ quận 10, TPHCM) góp vốn kinh doanh thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, đây là chiêu lừa và Phương đã chiếm đoạt của doanh nhân này 44 tỷ đồng.

Công an Tiền Giang đã bắt giữ Phạm Ngọc Hội (SN 1979) vì có liên quan hoạt động “tín dụng đen” và cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Hội cho một thanh niên ở Tiền Giang vay 300 triệu, lãi suất 10% tháng. Khi người vay không có khả năng chi trả, Hội đe doạ, gây áp lực cho gia đình nạn nhân buộc trả nợ thay.