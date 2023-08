Bản tin Hình sự: Bị đâm chết vì lỡ nhìn vào nhóm đối tượng đang đi thu tiền bảo kê

TPO - TIN NÓNG ngày 3/8: Bé trai 8 tuổi tử vong trong một dự án khu dân cư; Hỗn chiến do tranh giành nhân viên nữ quán karaoke tại Thanh Hoá; Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, tra tấn con nợ như thời trung cổ; Bị đâm chết vì lỡ nhìn vào nhóm đối tượng đang đi thu tiền bảo kê...

Công an Vĩnh Long vừa khởi tố Võ Hữu Lợi (SN 2008) và Trần Nguyễn Trọng Khánh (SN 2007) về hành vi “Giết người”. Được biết, đây là các đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã Thanh Đức, huyện Long Hồ vào đêm 26/4/2023. Theo điều tra, khi nhóm của Khánh và Lợi đang đi thu tiền “bảo kê” tại các quán cà phê thì nhóm của L.H.T (SN 1987) đi xe qua và nhìn vào nhóm Lợi. Thấy vậy, nhóm của Lợi đuổi theo và hai nhóm xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Khánh đánh T, còn Lợi dùng dao đâm vào người T nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Bé trai 8 tuổi cùng nhóm bạn ra tắm trong hồ nước thuộc một dự án khu dân cư trên địa bàn xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang(, không may bị sụp hố sâu, đuối nước dẫn tới tử vong.

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc do Lưu Đức Thắng (39 tuổi, huyện Tân Hiệp) cầm đầu, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Theo điều tra, để đối phó với công an, Thắng phân công đàn em cảnh giới nghiêm ngặt nhiều vòng.Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 1 bộ tài xỉu, số tiền trên 200 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Do tranh giành nữ nhân viên trong quán karaoke, nhóm khách của Nguyễn Đình Hiếu (SN 1997) và nhóm của N.H.H (SN 1993) to tiếng rồi lao vào hỗn chiến. Sau đó, Hiếu đập vỡ một chai bia xuống bàn và dùng mảnh vỡ của chai bia tấn công vào vùng ngực của H. Hậu quả, H bị thương phải đi cấp cứu. Công an huyện Quan Hoá (Thanh Hóa) đã vào cuộc, tạm giữ Hiếu, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Công an Hòa Bình đã triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản tại TP Hòa Bình do Đào Văn Lương (36 tuổi) và Nhữ Mai Hải cầm đầu. Theo điều tra, nhóm này đã cho hơn 200 người vay nặng lãi, với tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng và thu lời bất chính lên đến 15 tỷ đồng. Các nạn nhân trong giao dịch này thường bị áp đặt lãi suất từ 5.000đ đến 10.000đ/triệu đồng/ngày. Nếu người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, nhóm đối tượng đã sử dụng các biện pháp đe dọa, chửi bới và xúc phạm người vay cũng như gia đình họ. Có những trường hợp người vay bị bạo hành và thậm chí bị dìm xuống nước, bị ép cam kết trả nợ đúng hẹn.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ Phạm Trọng Long (SN 1996) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, để tránh bị phát hiện, đối tượng đã đi xe biển số giả, chọn góc khuất của camera an ninh rồi đột nhập vào siêu thị điện máy lấy trộm nhiều điện thoại Iphone, laptop và tiền mặt, tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.