Bản tin Hình sự: Chân dung 'Anna Ly' thuê người giả bố mẹ để 'cưới chồng' rồi chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 6/8: Muốn gặp gỡ tâm sự với gái trẻ, cụ ông sập bẫy lừa đảo, mất tiền tỷ; Phát hiện một phụ nữ trẻ tử vong bất thường trong tiệm cắt tóc ở Đồng Nai; Chân dung 'Anna Ly' thuê người giả bố mẹ để 'cưới chồng' rồi chiếm đoạt tiền tỷ...

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạm giữ Đỗ Thị Yến Ly (35 tuổi, Hưng Yên) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trước đó, Ly từ Gia Lai đến Đà Nẵng và quen anh Khoa (29 tuổi) qua một chuyến xe công nghệ. Cả hai nảy sinh tình cảm. Ly biết nhà anh Khoa có điều kiện nên cũng “nổ” gia đình mình giàu có và nói dối đã mang thai để xúc tiến việc cưới. Ly chi 100 triệu đồng thuê nhiều người đóng giả cha mẹ và họ hàng nhà gái; mượn sổ đỏ, sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các "diễn viên" để trao của hồi môn tại đám cưới cũng như thuê một căn nhà và nói dối mình được bố mẹ đẻ mua cho nhằm tạo niềm tin với gia đình nhà chồng. Do đó, gia đình anh Khoa nhiều lần cho Ly vay mượn, tổng cộng 2,4 tỷ đồng.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang tạm giữ 5 đối tượng; cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với em A (SN 2007, Đồng Tháp). Bước đầu, các đối tượng khai do A nợ tiền Danh Tuấn (SN 1991) và Trần Thị Hạnh (SN 1998, vợ Tuấn) trong lúc làm công, chưa trả hết mà bỏ trốn về địa phương. Do đó, vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại tiến hành bắt giữ A đem về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ.

Phản ánh tới Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn A, (74 tuổi, TP Hà Nội) cho biết mình được mời tham gia app “Lãng mạn” để kết bạn, hẹn hò, tâm sự với những cô gái xinh đẹp sinh sống tại Hà Nội, xem video giải trí… Nhưng muốn nhận được những quyền lợi đó cần phải làm thẻ hội viên. Sau nhiều lần làm theo yêu cầu của các đối tượng, ông A rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo dưới danh nghĩa Công ty TNHH quỹ Celestica, mất trắng hơn một tỷ đồng.

Dự kiến ngày 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, gồm: Đặng Quang Tuấn (Nguyên Chủ tịch HĐQT); Tân Tú Hải (Nguyên Tổng giám đốc); Phan Việt Anh (Nguyên Phó TGĐ), Chu Thị Ngọc Ngà (Nguyên Trưởng ban kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (Nguyên Trưởng phòng kinh doanh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Thanh tra tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ dự án khu nhà ở công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 sang Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ các sai phạm. Bước đầu cơ quan chức năng Bình Dương xác định, dự án khu nhà ở công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng đã phân chia 246/251 nền đất cho cán bộ, công nhân viên xây dựng nhà ở.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc chị C.T.N (37 tuổi) nghi bị sát hại trong tiệm cắt tóc. Theo điều tra, do không liên lạc được với chị N nên người nhà tìm đến tiệm tóc là nơi làm việc của chị thì phát hiện chị N đã tử vong. Được biết, thi thể nạn nhân nằm dưới nền nhà, hiện trường còn lưu lại rất nhiều vết máu, trong phòng nơi phát hiện chị N có nhiều xáo trộn, một số tài sản không còn.

Công an Gia Lai đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là tiến trình mở rộng trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sở GD&ĐT Gia Lai, mà Cơ quan CSĐT khởi tố vào tháng 11/2022.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, Nam Định). Theo điều tra, Sơn không có nghề nghiệp ổn định và đưa con trai là Nguyễn Văn B (18 tuổi) vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngủ. Nhân lúc tờ mờ sáng, Sơn lẻn vào khoa Hồi sức cấp cứu lục tìm được chiếc iPhone 12 Pro Max của nhân viên điều dưỡng. Được biết, năm 2021, Sơn từng bị TAND thành phố Nam Định xử 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.